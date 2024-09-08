Mutfakta Ne Kadar Profesyonel Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Mutfakta Ne Kadar Profesyonel Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Bu testle mutfakta ne kadar profesyonel olduğunu tahmin ediyoruz! Hadi, soruları cevaplamaya başlayalım!
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1. Mutfakta ne kadar vakit geçirirsin?
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2. Yemek yaparken ne kadar planlısın?
3. Yemek yaparken olmazsa olmaz bir ekipmanın var mı?
4. Misafir ağırlayacağında en çok hangi yemeği yaparsın?
5. Mutfakta yemek yapmaya başlarken ilk adımın ne olur?
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