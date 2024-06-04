Mutfakta Ne Kadar Mükemmeliyetçisin?
Mutfakta Ne Kadar Mükemmeliyetçisin?
Bazıları mutfakta çok mükemmeliyetçidir, bazıları ise o kadar değil! Peki sen bunlardan hangisisin öğrenmek için haydi teste!
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1. Önce mutfakta ne kadar vakit geçirdiğini sormakla başlayalım...
2. Peki aldığın malzemelerin kalitesi sana göre önemli mi?
3. Mutfakta işin bitince mutfak nasıl bir halde oluyor?
4. Yaptığın yemeği sunarken nelere dikkat ediyorsun?
5. Bir tarif yaparken tarife sadık mısın?
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