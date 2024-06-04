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Mutfakta Ne Kadar Mükemmeliyetçisin?

etiket Mutfakta Ne Kadar Mükemmeliyetçisin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 19:01

Bazıları mutfakta çok mükemmeliyetçidir, bazıları ise o kadar değil! Peki sen bunlardan hangisisin öğrenmek için haydi teste!

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1. Önce mutfakta ne kadar vakit geçirdiğini sormakla başlayalım...

2. Peki aldığın malzemelerin kalitesi sana göre önemli mi?

3. Mutfakta işin bitince mutfak nasıl bir halde oluyor?

4. Yaptığın yemeği sunarken nelere dikkat ediyorsun?

5. Bir tarif yaparken tarife sadık mısın?

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6. Yemeği yaparken mutfağı toplayanlardan mısın yoksa her şeyi dağıtıp en son mı toplarsın?

7. Mutfak tartın var mı diye de soralım...

8. Mutfakta çok aletin var mı?

Sen mükemmeliyetçiliğin kitabını yazmışsın.

Mükemmeliyetçilik denince de sen! Her şeyde olduğu gibi mutfakta da mükemmeliyetçi bir kişiliğin var. Yemek yaparken tariften asla şaşmıyorsun, gram gram tarifi uyguluyorsun. Malzemelerin de hep en kaliteli ürünlerden. Bunun dışında sunumlar da senin için çok önemli. Öyle tabağa yemek yapıp koymak sana uygun değil, en doğru şekilde sunum yapmak için elinden geleni yapıyorsun. Temizlik konusu ise senin kırmızı çizgin. Mutfağın dağınık olmasına tahammülün asla yok!

Her konuda olmasa da bazı konularda çok mükemmeliyetçisin.

Senin mutfakta mükemmeliyetçi olduğun bazı konular var ama öyle her şeyde değil. Evet mutfakta bazı alanlarda mükemmeliyetçisin. Genelde tariflere uyuyorsun ama bazen kendinden bir şeyler katmayı da ihmal etmiyorsun. Temizlik konusu da senin için önemli. Ama bazen esneklik gösterebiliyorsun. Sunum yapmayı bazen seviyorsun ama her seferinde sunum yapmak sana göre değil. Sen mükemmeliyetçilik konusunda ortalardasın desek doğru olur herhalde!

Senin mükemmeliyetçilikle alakan yok!

Mükemmeliyetçilik hiç senin özelliğin değil. Sen mutfakta kendi kafana göre takılmayı seviyorsun. Yani tariflere pek uymuyorsun, hep kendine göre tarifi düzenliyorsun. Malzemelerin kalitesi de öyle senin için çok önemli değil. Temizlik konusunda da çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Yemek yaparken dağıtıp sonrasında toplamak sana daha uygun. Sunum da pek sana göre değil, yanlış mıyız?

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