Mutfakta Ne Kadar Mükemmeliyetçisin?

Mükemmeliyetçilik hiç senin özelliğin değil. Sen mutfakta kendi kafana göre takılmayı seviyorsun. Yani tariflere pek uymuyorsun, hep kendine göre tarifi düzenliyorsun. Malzemelerin kalitesi de öyle senin için çok önemli değil. Temizlik konusunda da çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Yemek yaparken dağıtıp sonrasında toplamak sana daha uygun. Sunum da pek sana göre değil, yanlış mıyız?