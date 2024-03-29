Mutfakta Kendini Geliştirmen İçin Atman Gereken Adımı Söylüyoruz!
Mutfakta Kendini Geliştirmen İçin Atman Gereken Adımı Söylüyoruz!
Hayatta kendini geliştirmek istiyorsan doğru yerdesin.
Hadi başlayalım.
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1. Uyandın. Sabahları kahvaltıda seni en çok hangisi mutlu eder?
2. Diyelim ki arkadaşlarını akşam yemeğine davet ettin. Onlara ne hazırlayacaksın?
3. Yemek yaparken vazgeçilmezin hangisi?
4. Senin yemek yapma motivasyonun ne?
5. Mutfaktaki favori aletin hangisi peki?
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6. Yemek yaparken bir konuda kararsız kaldın diyelim. Ne yapacaksın?
7. Yemek yapma sürecinde en sevdiğin şey hangisi peki?
8. Yemek yaparken ne dinlersin genelde?
9. Son olarak bir yemek yarışmasına katılsaydın stratejin ne olurdu?
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