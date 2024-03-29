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Mutfakta Kendini Geliştirmen İçin Atman Gereken Adımı Söylüyoruz!

etiket Mutfakta Kendini Geliştirmen İçin Atman Gereken Adımı Söylüyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 22:01

Hayatta kendini geliştirmek istiyorsan doğru yerdesin.

Hadi başlayalım.

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1. Uyandın. Sabahları kahvaltıda seni en çok hangisi mutlu eder?

2. Diyelim ki arkadaşlarını akşam yemeğine davet ettin. Onlara ne hazırlayacaksın?

3. Yemek yaparken vazgeçilmezin hangisi?

4. Senin yemek yapma motivasyonun ne?

5. Mutfaktaki favori aletin hangisi peki?

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6. Yemek yaparken bir konuda kararsız kaldın diyelim. Ne yapacaksın?

7. Yemek yapma sürecinde en sevdiğin şey hangisi peki?

8. Yemek yaparken ne dinlersin genelde?

9. Son olarak bir yemek yarışmasına katılsaydın stratejin ne olurdu?

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Çalışmalarını paylaşmalısın.

Yemek yapmak senin için bir sanat. Tabii mutfağın da bu sanatın icra edildiği bir sahne. Yaratıcılığını sanatınla birleştirerek lezzetli şaheserler yaratıyorsun. Kendini geliştirmek için atmak gereken adım şu: Eserlerini daha çok kişiyle paylaşmak. Belki bir blog ya da sosyal medya hesabı açarak bu sanatı daha çok kişiye ulaştırmalısın. Çünkü eser görünmek ister. Sen de doğru eleştirilerle daha çok gelişecek, büyüyecek ve birçok kişiye ilham olacaksın.

Yemek kültürünü geliştirmelisin.

Sen her halinle özgüveni yüksek birisin. Haliyle yemek yapma konusunda kendine güvenin tam. Fakat kendini geliştirmek istiyorsan sıradaki adımın, daha önce denemediğin bir mutfak kültürüne dalıp, o mutfakla ilgili bilgini ve deneyimini artırmak olmalı. Daha çok gezip deneyim kazanabilir ya da farklı ülkelerin mutfakları hakkında kitaplar okuyarak yemek kültürünü genişletebilirsin.

Yemek kurslarına katılmalısın!

Sen yerinde öğrenmeyi sevenlerdensin. Teorik bilgi seni kesmiyor. Sen yemeğe dokunmak, hissetmek istiyorsun. El ve mutfak becerilerin oldukça gelişmiş durumda. Deneyip de yapamayacağın yemek yok. Yeter ki biri sana öğretsin. Bu yüzden sen mutfakta kendini geliştirmek istiyorsan yemek kurslarına katılmalı ve uzmanlaşmalısın.

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