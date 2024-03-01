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Mutfak Bilgini Test Ediyoruz: Senden Ne Kadar İyi Bir Şef Olur?

etiket Mutfak Bilgini Test Ediyoruz: Senden Ne Kadar İyi Bir Şef Olur?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 19:02

Mutfakta iddialı olduğunu mu düşünüyorsun? Testi çöz, mutfakta ne kadar başarılı olduğunu öğren!

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1. Bu bıçak sence ne bıçağı?

1. Bu bıçak sence ne bıçağı?

2. Avokado alıp hemen yemek istiyorsunuz, peki avokado hangi durumda hemen tüketilmeye hazırdır?

2. Avokado alıp hemen yemek istiyorsunuz, peki avokado hangi durumda hemen tüketilmeye hazırdır?

3. Taze balığın solungaçları ne renk olur?

3. Taze balığın solungaçları ne renk olur?

4. Bazı mutfaklarda kekiğin bir diğer adı nedir?

4. Bazı mutfaklarda kekiğin bir diğer adı nedir?

5. Bu tip tava aşağıdakilerden hangisini yapmaya daha uygundur?

5. Bu tip tava aşağıdakilerden hangisini yapmaya daha uygundur?

6. Gelelim doğrama tekniklerine! Aşağıdakilerden hangisi jülyen doğranmış?

7. Diyelim ki misafiriniz makarnasını "Al Dante" şeklinde yemek istediğini söyledi. Bu aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

7. Diyelim ki misafiriniz makarnasını "Al Dante" şeklinde yemek istediğini söyledi. Bu aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

8. Görseldeki alet mutfakta ne için kullanılır?

8. Görseldeki alet mutfakta ne için kullanılır?
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9. Hangisi yemek öncesi hazırlık anlamına gelendir?

9. Hangisi yemek öncesi hazırlık anlamına gelendir?

10. Bakliyatlarınızdan böcekleri uzak tutmak için kavanozlara hangisini koyabilirsiniz?

11. Sence bu hangi baharat?

11. Sence bu hangi baharat?

12. Son olarak sence aşağıdakilerden hangisi pişirme tekniği değildir?

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