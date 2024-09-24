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Mutfağınızda Devrim Yaratacak: En İyi Airfryer Olan Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 12 Benzersiz Özelliği

etiket Mutfağınızda Devrim Yaratacak: En İyi Airfryer Olan Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 12 Benzersiz Özelliği

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 19:01

Airfryer teknolojisi mutfaklara gireli çok oldu. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer gibisi daha önce ne görüldü ne de duyuldu. Onu türevlerinden ayıran ikili hazne teknolojisi mutfak hayatını kolaylaştırma konusunda oldukça iddialı. 

Eğer Airfryer almak veya mevcut modelinizi yenilemek istiyorsanız, gelin önce türünün en iyisi olan Philips Çift Hazneli Airfryer'ın özelliklerine daha yakından bakalım!

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1. Tasarım

1. Tasarım

Philips Çift Hazneli Airfryer tasarım itibariyle türünün diğer örneklerinden farklıdır. Daha şık, modern ve yenilikçi görünen tasarımı mutfakları güzelleştirir. Bu da onu sadece akıllı ve üstün bir pişirme teknolojisi haline getirmez. Aynı zamanda mutfağın en ama en şık dekoru da yapar.

2. Zaman Verimi

Mutfakta en zorlu yemekleri bile şipşak hazırlamaya yardımcı olan Philips Çift Hazneli Airfryer kullanıcısına vakit kazandırır. Normalde aynı tarifler için mutfakta geçirilmesi gereken süreyi bir hayli azalttığından canınız ne isterse onu yapabilirsiniz. Üstelik her şeyin tam kıvamında ve doğru şekilde pişeceğinden de emin olarak!

3. Kolaylık

3. Kolaylık

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın benzerlerine göre en büyük artısı elbette ikili hazne sistemidir. Bu sistem yemek yapmayı ve mutfak kontrolünü sağlamayı o kadar kolay hale getirir ki en zorlu tarifleri bile denemek çocuk oyuncağı haline gelir. Çünkü malzemeleri hazırla, hazneye koy, çalıştır mantığı aynı anda iki farklı yemek pişirmek için mükemmeldir.

4. Lezzet

Philips Çift Hazneli Airfryer Rapid Air teknolojisi ile donatılmıştır. Yani kullandığınız malzemeler ne kadar çok ve farklı olsa da Philips Çift Hazneli Airfryer her şeyi en iyi şekilde pişirme garantisi verir. Isı dolaşımını yemeklerin etrafından ve içinden eşit olarak geçirdiğinden tüm malzemeler eşit pişer. Ayrıca dışı çıtır, içi yumuşak, lezzeti de mükemmel olur.

5. Çeşitlilik

Philips Çift Hazneli Airfryer biri 6, diğeri 3 litrelik iki adet hazneye sahiptir. Bu iki hazne aynı anda, hem de kokuları ve tatları karıştırmadan çalışır. Bu da malzemeleri hazırlayıp cihaza koyduktan sonra aynı anda iki tarif çıkarmanızı sağlar. Yani dilediğiniz her şeyi eskiye nazaran daha kısa sürede yapabilir veya aynı zaman diliminde çok daha farklı tarif deneme ayrıcalığı elde edebilirsiniz.

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6. Otomatik Ayarlar

Philips Çift Hazneli Airfryer her yemek için mükemmel sonucu veren ön ayarlara sahiptir. Taze kızartmalar, dondurulmuş kızartmalar, tavuk ve et yemekleri, balık tarifleri, sebzeler, kekler ve daha nicesi için önceden ayarlanan bu modları seçebilirsiniz. Böylece en kalabalık akşam yemeklerine bile çeşit çeşit ve kendi özel ayarıyla pişmiş yemekler hazırlarsınız.

7. Kopyalama

Philips Çift Hazneli Airfryer iki hazne için tek düğmeyle aynı ayarı girme artısı sunar. Bu özellik kopyalama işlevi olarak geçer ve iki hazneye de aynı süre ile sıcaklık girmenize izin verir. Yani sadece tek bir tuşa basarak iki hazneyi de aynı ayarla başlatabilir, ek ayar yapma mecburiyetinden kurtulabilirsiniz.

8. Kokusuz Kullanım

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sahip olduğu ikili hazne teknolojisi mükemmel bir deneyim sunar. Farklı haznelerde aynı anda sadece tuzluları veya sadece tatlıları pişirmeniz gerekmez. Çünkü kokuları ve tatları birbirinden tamamen ayırır. Ayrıca dışarıya da koku salmaz. Yani balık gibi normalde kokusu çok olan yemekleri bile yanına tatlısıyla birlikte rahat rahat hazırlayabilirsiniz.

9. Sağlıklı Tarifler

Philips Çift Hazneli Airfryer elbette yağsız pişirme teknolojisine de sahiptir. Klasik yöntemlere kıyasla %99'a varan tasarruf sağlayan bu teknoloji yemekleri minimum yağla bile en iyi şekilde pişirmeye yardımcıdır. Aynı özellik kızartma gibi normalde bol bol yağ gerektiren tarifler için de geçerlidir. Yani daha az yağlı ve kalorili yemekler hazırlayabilir, öğünlerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

10. Hız

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın rakipsiz bir pişirme hızı vardır. Et ve tavuk gibi normalde uzun sürede pişen yemekler bile sadece dakikalar içinde hazırlanabilir. Çünkü havayla pişirme teknolojisi malzemelerin her tarafına nüfuz eder. Böylece tam bir öğünü kat kat hızlı şekilde hazırlamanızı sağlar.

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11. Yüzlerce Tarif

HomeID uygulaması, Philips Çift Hazneli Airfryer'a özel sayısız tarife sahiptir. Ayrıca eski modellerdeki tarifler de birleştirilerek bu cihazda kullanılabilir. Yani, uygulama üzerinden birbirinden farklı tariflere ulaşabilir ve bunları adım adım rehberi takip ederek kolayca yapabilirsiniz. Üstelik kendi tariflerinizi ve fotoğraflarınızı bile sisteme yükleyebilirsiniz.

12. Temizlik

Philips Çift Hazneli Airfryer sadece pişirme deneyimini değil, genel mutfak deneyimini de iyileştirir. Onunla hem yemek yapmak hem de yemeklerin ardından etrafı toparlamak çok keyiflidir. Çünkü çeşit çeşit kap kacak kullanmak zorunda kalmaz ve tek bir cihazın temizliğine odaklanabilirsiniz. Üstelik kolay temizlenebilir yüzeylere sahip olduğundan ve parçaları bulaşık makinesine girdiğinden, bu işte de maksimum hız kazanacağınızdan emin olursunuz.

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