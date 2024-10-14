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Mutfağınıza Pratiklik Aynı Zamanda da Sevimlilik Katacak Birbirinden Güzel Ürünler

etiket Mutfağınıza Pratiklik Aynı Zamanda da Sevimlilik Katacak Birbirinden Güzel Ürünler

bella
bella - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 14:47

Mutfaklarınıza hem kullanışlılık hem de estetik bir görünüm kazandıracak çeşit çeşit ürünlerle tanışın! Bu ürünler, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli ve verimli hale getirecek. Hem işlevsel hem de göze hitap eden bu eşsiz ürünler, mutfaklarınıza ayrı bir hava katacak. Mutfaklarınızı sadece bir yemek pişirme yeri olmaktan çıkarıp, aynı zamanda keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekan haline getirecek bu ürünlerle, mutfakta geçirdiğiniz zamanı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu ürünler sayesinde mutfaklarınız artık daha işlevsel, düzenli ve şık olacak!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Silikon Tencere Koruyucular

1. Silikon Tencere Koruyucular

Tencerelerinizin birbirine çarpmasından ve çizilmesinden mi korkuyorsunuz? İşte tam size göre bir ürün! Bu esnek silikon koruyucular sayesinde tencerelerinizi güvenle üst üste koyabilir ve uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz. Üstelik konserve kapaklarını açmak için bile kullanabilirsiniz!

Silikon Tencere Koruyucular

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2. Dijital Kaşık Tartı

2. Dijital Kaşık Tartı

Kurabiye yaparken, kahve hazırlarken veya küçük miktarlarda malzeme ölçerken bu tartı tam işinize yarayacak şey! Şık tasarımı ve hassas ölçümü ile mutfağınızın vazgeçilmez yardımcısı olacak.

Dijital Kaşık Tartı

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3. İki Kişilik Raclette Izgara

3. İki Kişilik Raclette Izgara

Romantik akşam yemekleri veya keyifli sohbetler için ideal bir ürün. Bu kompakt ve kullanışlı ızgara ile evde kendi raclette partilerinizi verebilirsiniz. Farklı lezzetler denemek için de harika bir fırsat!

İki Kişilik Raclette Izgara

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4. Kendinden Bilemeli Üniversal Soyucu

4. Kendinden Bilemeli Üniversal Soyucu

Sebze ve meyvelerinizi kolayca soymak için ideal bir ürün. Hem sağ hem de sol elini kullananlar için uygundur. Emniyet kapağını açarken ve kapatırken keskinleştirme özelliğine bayılacaksınız.

Kendinden Bilemeli Üniversal Soyucu

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5. Mutfak Zamanlayıcı

5. Mutfak Zamanlayıcı

Yemeklerinizi tam kıvamında pişirmek için kullanabileceğiniz bu zamanlayıcı sayesinde yemekleriniz asla yanmayacak. Ayrıca balkabağı görünümü çok tatlı değil mi? 

Mutfak Zamanlayıcı

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6. 6 Adet Silikon Şerit

6. 6 Adet Silikon Şerit

Yemeklerinizi daha kolay ve güvenli bir şekilde saklamak için kullanabileceğiniz bu silikon şeritler, çok işinizi görecek.

Rulolar, rulo kızartmalar, sebzeler vb. için basit, güvenli sabitleme bu olsa gerek.

6 Adet Silikon Şerit

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7. Toplama Hazneli Şişe Açacağı

7. Toplama Hazneli Şişe Açacağı

Mutfak tezgahınızı daima düzenli tutmak için harika bir ürün. Şişe kapaklarını kolayca toplayabilir ve çöpe atmadan önce bir arada tutabilirsiniz.

Toplama Hazneli Şişe Açacağı

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8. Kurabiye Merdanesi

8. Kurabiye Merdanesi

Farklı şekillerde kurabiyeler yapmak için ideal bir ürün. Çocuklarınızla birlikte kurabiye yaparken eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Kurabiye Merdanesi

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9. Duvar Şişe Açacağı

9. Duvar Şişe Açacağı

Mutfak duvarınıza kolayca takabileceğiniz bu pratik şişe açacağı sayesinde şişeleri tek elle açabilirsiniz.

Duvar Şişe Açacağı

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10. 3 Adet Dolgulu Kurabiye Kalıbı

10. 3 Adet Dolgulu Kurabiye Kalıbı

Çocuklarınızla birlikte kurabiye yapmayı seviyorsanız, bu kalıplar tam size göre! Farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayarak hem eğlenebilir hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

3 Adet Dolgulu Kurabiye Kalıbı

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11. 2'si 1 Arada Parmesan Rendesi

11. 2'si 1 Arada Parmesan Rendesi

Peynir tutkunları için harika bir ürün! Hem peynir rendelemek hem de rendelenmiş peyniri saklamak için kullanabilirsiniz.

2'si 1 Arada Parmesan Rendesi

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12. 2 Adet Aperatif Tabağı

12. 2 Adet Aperatif Tabağı

Limon desenli bu sevimli tabaklarla atıştırmalıklarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlamak için de harika bir seçenek.

2 Adet Aperatif Tabağı

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13. 4'ü 1 Arada Yağ Sıçratmaz 4'ü 1 Arada Yağ Sıçratmaz

13. 4'ü 1 Arada Yağ Sıçratmaz 4'ü 1 Arada Yağ Sıçratmaz

Farklı boyutlardaki bu ölçü kapları sayesinde sıvı ve kuru malzemeleri kolayca ölçebilirsiniz. Şık tasarımlarıyla mutfağınıza estetik bir görünüm katacak.

4'ü 1 Arada Yağ Sıçratmaz

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14. 4'ü 1 Arada Yağ Sıçratmaz

14. 4'ü 1 Arada Yağ Sıçratmaz

Pişirme sırasında yağ sıçraması sorununu yaşıyorsanız, bu ürün tam size göre! Hem pişirme altlığı hem de tencere kapağı olarak kullanabileceğiniz bu ürün sayesinde hem mutfağınızı temiz tutabilir hem de yemeklerinizi daha kolay pişirebilirsiniz.

4'ü 1 Arada Yağ Sıçratmaz

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