Mutfağını Zenginleştirmek İsteyenlere 10 İlginç Japon Mutfak Aleti

Bu cihaz, otomatik dönen şişleri sayesinde zaman tasarrufu sağlar ve pişirme sürecini eşitleyerek yanmayı önler. 10 adet paslanmaz çelik şiş ile birlikte gelir ve aynı anda 10 parça pişirebilme kapasitesine sahiptir. Isı kaynağına yapışmayan yağ, dumanı azaltır ve yağın dibe çökmesi daha sağlıklı bir pişirme sağlar. Üstelik sadece evde yapılan yakitoriler için değil, dışarıdan alınanları ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Malzemeleri ve sosları değiştirerek çeşitli şişlerin tadını çıkarabilirsiniz; ister şiş kebap, ister ızgara deniz ürünleri, balık, sebze ya da köfte olsun.

Burada

Daha fazla ilginç japon mutfak aletlerini incelemek isterseniz buraya tıklayın