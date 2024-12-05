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Mutfağın Yıldızı Olmaya Hazır mısın? Sadece 5 Malzemeyle Yapabileceğin 10 Tarif

etiket Mutfağın Yıldızı Olmaya Hazır mısın? Sadece 5 Malzemeyle Yapabileceğin 10 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 18:31

Az malzeme, büyük lezzetler! Mutfakta harikalar yaratmak için uzun alışveriş listelerine gerek yok. Sadece 5 temel malzeme ile hazırlayabileceğin bu tarifler hem pratik hem de çok lezzetli. Hazırsan, mutfağın yıldızı olmaya giden yolculuk başlıyor! 🍴✨

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1. Zeytinli Limonlu Kuzu Pirzolaları & Mini Patatesler

1. Zeytinli Limonlu Kuzu Pirzolaları & Mini Patatesler

Eşsiz bir lezzet için yumuşacık kuzu pirzolalarını zeytin ve limon ile buluşturuyoruz! Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağlıklı ve hızlı pişirme avantajıyla, kuzu pirzolalarınızı dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Zeytinli Limonlu Kuzu Pirzolaları 

Malzemeler 

  • 4 adet kuzu pirzola

  • 8-10 adet yeşil veya siyah zeytin (çekirdeği çıkarılmış)

  • 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yapılışı

1. Kuzu pirzolalarını tuz ve karabiberle ovun. Ardından limon suyu ve limon kabuğu rendesiyle harmanlayın. Tatların daha iyi oturması için 10-15 dakika dinlendirin.

2. Dilimlenmiş zeytinleri, sarımsağı ve zeytinyağını bir kaba alın. Hafifçe karıştırarak malzemelerin birbiriyle bütünleşmesini sağlayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine kuzu pirzolaları yerleştirin. Pirzolaların etrafına zeytin karışımını yerleştirerek aromatik bir pişirme ortamı oluşturun.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızı 200°C’ye ayarlayın ve pirzolaları 12-15 dakika kadar pişirin. Pirzolaların dışı kızarmış, içi sulu kaldığında hazır.

Bu lezzetli tarifin yanında, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesinde mini patatesleri pişirerek mükemmel bir tamamlayıcı elde edeceksiniz.

Mini PatateslerMalzemeler

  • 300 gram mini patates (bütün halde, tercihen kabuklu)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı toz biber veya paprika

  • 1/2 çay kaşığı kuru kekik

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Yapılışı

1. Mini patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını fırçalayarak temizleyin. Zeytinyağı, tuz, baharatlar ve isteğe bağlı olarak sarımsak tozuyla harmanlayın.

2. Küçük hazneye patatesleri yerleştirin. Patateslerin birbirine yapışmamasına dikkat edin.

3. 180°C’de 18-20 dakika pişirin. Patateslerin dışı altın rengini alıp çıtırlaştığında ve içi yumuşadığında hazır.

Afiyet olsun! 😊

2. Fransız Tostu Çubukları

2. Fransız Tostu Çubukları

Kahvaltıya veya tatlı bir atıştırmalığa yeni bir soluk getiren Fransız Tostu Çubukları,  Philips Çift Hazneli Airfryer’ın hızlı ve eşit pişirme özelliği sayesinde tam kıvamında hazırlanıyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık bu tost çubukları, yanında çikolata sosu veya taze meyvelerle harika bir kombinasyon oluşturuyor!

Malzemeler 

  • 4 dilim tost ekmeği (kalın dilimlenmiş)

  • 2 adet büyük boy yumurta

  • 1/2 çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı

1. Tost ekmeklerini 2-3 cm genişliğinde çubuklara kesin.

2. Bir karıştırma kabında yumurta, süt, vanilin ve şekeri çırparak karışımı hazırlayın.

3. Ekmek çubuklarını bu karışıma batırarak iyice kaplanmasını sağlayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’a ekmek çubuklarını yan yana, tek sıra halinde dizin. Hazneyi 180°C’de 10 dakikaya ayarlayın. 

5. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilir veya taze meyvelerle süsleyebilirsiniz.

3. Feta Soslu Pancar & Hindi Göğsü Tarifi

3. Feta Soslu Pancar & Hindi Göğsü Tarifi

Sağlıklı ve doyurucu bir öğün arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Philips Çift Hazneli Airfryer ile pancarı ve hindi göğsünü aynı anda hazırlayarak, lezzetli bir yemeği hızlıca servis edebilirsiniz. Büyük haznede hindi göğsünü, küçük haznede ise pancarı pişirerek tüm yiyeceklerinizi aynı anda taze ve sıcak bir şekilde sunabilirsiniz!

Malzemeler 

  • 2 adet hindi göğsü filetosu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş veya ince doğranmış)

Malzemeler 

  • 2 adet orta boy pancar (soyulmuş ve dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Feta Sos İçin

  • 100 gram feta peyniri

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

Yapılışı

1. Zeytinyağı, toz biber, karabiber, tuz, kekik ve sarımsağı bir kapta karıştırın. Hindi göğsünü bu marinasyonla iyice kaplayın ve buzdolabında 15 dakika bekletin.

2. Pancar dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyonla karıştırın. Tüm dilimlerin eşit şekilde baharatlandığından emin olun.

3. Büyük hazneye marine edilmiş hindi göğüslerini yerleştirin. Küçük hazneye ise pancar dilimlerini ekleyin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliğini kullanarak, büyük hazneyi 200°C’de 18-20 dakika, küçük hazneyi ise 180°C’de 15 dakika pişirin. Bu özellik sayesinde iki farklı malzeme aynı anda servis edilecek şekilde hazır olur.

5. Feta peynirini bir kaseye alın, yoğurt, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin. Dilerseniz ezilmiş sarımsakla tatlandırarak karıştırın. Kıvamı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Afiyet olsun! 😊

4. Karides ve Tatlı Patates Cipsi Tarifi 🍤🍠

4. Karides ve Tatlı Patates Cipsi Tarifi 🍤🍠

Deniz ürünlerinin lezzetini tatlı patatesin hafif tatlı ve çıtır dokusuyla buluşturan bu tarif, sağlıklı bir öğün veya hafif bir akşam yemeği için mükemmel bir seçim!

Malzemeler 

  • 250 gram çiğ karides (ayıklanmış, kuyrukları isteğe bağlı)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Malzemeler 

  • 2 adet orta boy tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı kekik

 Yapılışı

1. Karidesleri bir kaba alın. Zeytinyağı, toz kırmızı biber, sarımsak tozu, karabiber, tuz ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırarak marine edin. Karidesleri buzdolabında 10 dakika dinlendirin.

2. Tatlı patatesleri ince dilimler halinde kesin (isteğe bağlı olarak soyabilirsiniz). Dilimleri zeytinyağı, tuz, toz biber ve kekikle harmanlayarak lezzetlendirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine marine edilmiş karidesleri tek kat halinde dizin. Küçük haznesine de  tatlı patates dilimlerini yerleştirin. Cipslerin birbirine yapışmaması için dilimleri üst üste koymamaya özen gösterin.

4.  Philips Çift Hazneli Airfryer’ın senkronizasyon özelliğini kullanarak, büyük hazneyi 190°C’de 8-10 dakika, küçük hazneyi 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

5. Karidesler pembeleşip hafif kızardığında ve tatlı patates dilimleri altın rengi aldığında her şey servise hazır!

Afiyet olsun! 😊

5. Mısır Koçanı

5. Mısır Koçanı

Sokak lezzetlerini evde yakalamanın en pratik yolu! Philips Çift Hazneli Airfryer ile mısır koçanlarını kolayca pişirip, dışı hafif çıtır, içi yumuşacık bir doku elde edebilirsiniz. Yanına sarımsaklı tereyağı veya baharatlı yoğurt sosuyla servis ederek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz.

Malzemeler

  • 2 adet mısır koçanı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

1. Mısır koçanlarının dış yapraklarını temizleyip yıkayın.

2. Zeytinyağı, tuz, kırmızı toz biber ve karabiberle mısırları iyice ovun.

3. Büyük hazneye mısır koçanlarını sığacak şekilde yerleştirin. Büyük hazneyi 200°C’de 10-12 dakikaya ayarlayın. 

4. Mısırları pişirme sırasında bir kez çevirerek her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Üzerine sarımsaklı tereyağı sosunu gezdirin veya yanında daldırmalık olarak sunun. İsteğe bağlı olarak üzerine rendelenmiş parmesan veya taze kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

Afiyet olsun! 😊

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6. Yeşil Fasulye Kızartması ve Soğanlı Kıvırcık Patates Kızartması

6. Yeşil Fasulye Kızartması ve Soğanlı Kıvırcık Patates Kızartması

Sebze sevenler için hem doyurucu hem de eğlenceli bir seçenek!  Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde yeşil fasulyeyi çıtır çıtır bir lezzete dönüştürürken, soğan aromalı kıvırcık patates kızartmasıyla tamamlayabilirsiniz.

Malzemeler

  • 300 gram taze yeşil fasulye

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Malzemeler (Soğanlı Kıvırcık Patates Kızartması)

  • 2 adet orta boy patates (kıvırcık kesim için spiral kesici kullanabilirsiniz)

  • 1/2 adet orta boy soğan (ince dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

Yapılışı

1. Fasulyelerin uçlarını temizleyin ve eşit boyutlarda kesin.

2. Zeytinyağı, sarımsak tozu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı kırmızı pul biberle harmanlayarak lezzetlendirin.

3. Patatesleri kıvırcık şeklinde kesin (veya dilimleyebilirsiniz).

4. Soğan dilimleriyle birlikte zeytinyağı, toz biber, tuz ve kekikle karıştırarak baharatlayın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yeşil fasulyeyi yerleştirin. Fasulyelerin birbirine yapışmaması için hafifçe karıştırın. Küçük haznesine de soğanlı patates karışımını ekleyin.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın senkronizasyon özelliğini kullanarak, büyük hazneyi 200°C’de 12-14 dakika, küçük hazneyi 180°C’de 15 dakika pişirin.

7. Ara ara hazneleri sallayarak eşit bir pişirme sağlayabilirsiniz.

Bu tarif, hem ana yemek hem de yan yemek olarak servis edilebilecek mükemmel bir seçenek! %90’a varan daha az yağ ile sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarabilir, Airfryer’ın büyük ve küçük haznelerini aynı anda kullanarak pratik bir öğün hazırlayabilirsiniz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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