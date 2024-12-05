Mutfağın Yıldızı Olmaya Hazır mısın? Sadece 5 Malzemeyle Yapabileceğin 10 Tarif

Sağlıklı ve doyurucu bir öğün arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Philips Çift Hazneli Airfryer ile pancarı ve hindi göğsünü aynı anda hazırlayarak, lezzetli bir yemeği hızlıca servis edebilirsiniz. Büyük haznede hindi göğsünü, küçük haznede ise pancarı pişirerek tüm yiyeceklerinizi aynı anda taze ve sıcak bir şekilde sunabilirsiniz!

Malzemeler

2 adet hindi göğsü filetosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tatlı toz biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 diş sarımsak (rendelenmiş veya ince doğranmış)

Malzemeler

2 adet orta boy pancar (soyulmuş ve dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Feta Sos İçin

100 gram feta peyniri

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

Yapılışı

1. Zeytinyağı, toz biber, karabiber, tuz, kekik ve sarımsağı bir kapta karıştırın. Hindi göğsünü bu marinasyonla iyice kaplayın ve buzdolabında 15 dakika bekletin.

2. Pancar dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyonla karıştırın. Tüm dilimlerin eşit şekilde baharatlandığından emin olun.

3. Büyük hazneye marine edilmiş hindi göğüslerini yerleştirin. Küçük hazneye ise pancar dilimlerini ekleyin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliğini kullanarak, büyük hazneyi 200°C’de 18-20 dakika, küçük hazneyi ise 180°C’de 15 dakika pişirin. Bu özellik sayesinde iki farklı malzeme aynı anda servis edilecek şekilde hazır olur.

5. Feta peynirini bir kaseye alın, yoğurt, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin. Dilerseniz ezilmiş sarımsakla tatlandırarak karıştırın. Kıvamı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Afiyet olsun! 😊