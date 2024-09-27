Mutfağın Yeni Sanal Şefi, MasterChef’lere Karşı: Mutfaklarda Devrim Yaratacak NoteCook Zuchex’te Tam Not Aldı
Mutfağın Yeni Sanal Şefi, MasterChef’lere Karşı: Mutfaklarda Devrim Yaratacak NoteCook Zuchex’te Tam Not Aldı
Alman devi Fakir Hausgeräte, mutfaklarda devrim yaratacak yeni ürünü NoteCook’u, 34. Uluslararası Zuchex Fuarı’nda Masterchef All Star yarışmacıları Sefa Okyay Kılıç ve Kıvanç Karadeniz eşliğinde tanıttı. Şefler, mutfakların olmazsa olmaz birçok ürününü tek bir cihazda toplayan NoteCook’u kullanarak dakikalar içinde en zorlu yemekleri hazırlamak için yarıştı. Kadir Çöpdemir hakemliğinde gerçekleşen keyifli yarışma fuara damga vururken, kısa sürede büyük işler çıkaran NoteCook, hünerleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.
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