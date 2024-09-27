Mutfağın Yeni Sanal Şefi, MasterChef’lere Karşı: Mutfaklarda Devrim Yaratacak NoteCook Zuchex’te Tam Not Aldı

Tam bir teknoloji devrimi olduğunu kanıtlayan NoteCook, yavaş pişirme, hamur yoğurma, buharda pişirme, mutfak robotu, turbo, doğrama, fermantasyon, yumurta pişirme, pilav pişirme, muffin, püre, kızartma, dara, karıştırma, smoothie, vakumlu pişirme, otomatik temizlemeden oluşan toplam 17 fonksiyonu ile mutfakların tek ürünü olmaya aday. İçerisinde profesyonel şefler tarafından onaylanmış 100 adet özel tarif mevcut. Kullanıcısına sadece yemek tarifi sunmakla da kalmıyor; tarif için gerekli malzemelerden yemeğin tüm yapılışını dijital ekranında adım adım gösteriyor. Bugün ne pişirsem, evdeki malzemelerle ne yemek yapılır, nasıl yapılır ve ne kadar zaman alır gibi dertlere son veren NoteCook , 7 inç dokunmatik ekranı ile kullanıcısını yaratıcı bir mutfak deneyimine davet ediyor.