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Mutfağın Yeni Gözdesi Olan Çift Hazneli Philips Airfryer'ı Kolaylıkla Temizlemenizi Sağlayacak 10 Öneri

etiket Mutfağın Yeni Gözdesi Olan Çift Hazneli Philips Airfryer'ı Kolaylıkla Temizlemenizi Sağlayacak 10 Öneri

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 18:01

Çift Hazneli Philips Airfryer sayesinde mutfağınızın dağınıklığı azalıyor, daha sağlıklı yemekler hazırlayabiliyor ve evinize yayılan koku miktarı oldukça az oluyor. Kalabalık bir aileye de yetecek miktarda yemek yapabilen, hatta iki farklı ürünü birden pişirebilen Çift Hazneli Philips Airfryer'a bebek gibi bakmalıyız. Gelin birlikte nasıl temizleneceğine bakalım!

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1. Kullanım kılavuzunu inceleyin.

Kullanım kılavuzundaki talimatları incelemelisiniz. Üreticileri bize en doğru bilgileri verir. Böylece temizleme aşamasında yanlış bir işlem yaparak Philips Airfryer'ımıza zarar vermemiş oluruz ve sağlıklı yemekleri yemeye devam ederiz.

2. Yeni kullanmışsanız soğumasını bekleyin.

Temizlemeye başlamadan önce biraz sabırlı davranarak beklemeliyiz. Tamamen soğumadan parçalarına dokunmak tehlikeli olabilir ve Philips Airfryer'a zarar gelebilir. Bu yüzden soğuduktan sonra temizleme işlemine başlanması gerekir.

3. Çıkarılabilir parçaları temizleyin.

Çift hazneli Airfryer'ın pratik bir yanı haznesinin çıkarılabilir olmasıdır. Ilık sabunl suyla yumuşak bir süngerle yıkayabilirsiniz. Eğer elleriniz ıslanmasın istiyorsanız bulaşık makinesine de koyabilirsiniz.

4. Yapışmaz kaplamasına dikkat edin.

Süngerinizin yumuşak olması önemli. Haznenin yapışmaz kaplamalı olması sayesinde pişirdiklerinizden arta kalanlar kolayca çıkarılabilir. Metal ve sert bir şey ile kazımanıza gerek kalmaz. Yumuşak süngeriniz iş görür!

5. Doğal karışımlar kullanarak, kimyasaldan uzak durabilirsiniz.

Eğer yağ lekeleri ve inatçı kirlerden şikayetçi iseniz kimyasallara başvurmayın. Sirke kullanarak yumuşak bir sünger ile silebilir ve bir süre bekletebilirsiniz. Sonra su ve yine yumuşak sünger ile iyice arındırın. Haznede herhangi bir leke kalmadığını göreceksiniz!

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6. Philips Airfryer'ın iç kısmını temizleyin.

Yumuşak ve nemli bir bez ile iç kısmını silebilirsiniz. Elektrikli parçaların bulunduğu bu alanın su ile temas etmesinden kaçınmalısınız. Bu yüzden sünger ile ya da deterjanlı bir bez kullanmak yerine nemli bir bez kullanmalısınız.

7. Dış kısmına da bir el atalım.

Suyun cihazın içerisine kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Dolayısıyla suyun içerisine koymak tehlikelidir. Yine nemli bir bez kullanarak dış yüzeyi nazikçe sildirebilirsiniz. Dokunmatik alandaki parmak izlerinin hemen gittiğiniz göreceksiniz.

8. Hava filtrelerine bakın.

Hava filtrelerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz ve temizlemelisiniz. Kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde çıkarabilirsiniz. Temizleyerek yerine koyabilirsiniz ya da yeni filtre alarak değiştirebilirsiniz. Böylece yemekleriniz güzel pişer, koku yayılması azalır.

9. Parçaları kurulamadan yerine takmayın.

Çıkarılabilen parçaları ıslak bir şekilde yerleştirmeyin. Kuru olduğundan emin olduktan sonra yerlerine takabilirsiniz. Nemli olur ise koku yapabilir ve hava filtrelerine zarar verebilir.

10. Temizliğini düzenli aralıklarla yapın.

Düzenli bir şekilde temizlersiniz Philips Airfryer'ın performansını korumuz olursunuz ve uzun ömürlü olmasını sağlarsınız. Yapacağınız yemekler lezetli olmaya devam eder ve etrafa yaydığı koku sizi rahatsız etmez. Ayrıca çift hazneli de iki ayrı yemek yapılırken kokuları birbirine karışmaz!

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