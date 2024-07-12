Mutfağın Yeni Gözdesi Olan Çift Hazneli Philips Airfryer'ı Kolaylıkla Temizlemenizi Sağlayacak 10 Öneri
Mutfağın Yeni Gözdesi Olan Çift Hazneli Philips Airfryer'ı Kolaylıkla Temizlemenizi Sağlayacak 10 Öneri
Çift Hazneli Philips Airfryer sayesinde mutfağınızın dağınıklığı azalıyor, daha sağlıklı yemekler hazırlayabiliyor ve evinize yayılan koku miktarı oldukça az oluyor. Kalabalık bir aileye de yetecek miktarda yemek yapabilen, hatta iki farklı ürünü birden pişirebilen Çift Hazneli Philips Airfryer'a bebek gibi bakmalıyız. Gelin birlikte nasıl temizleneceğine bakalım!
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1. Kullanım kılavuzunu inceleyin.
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2. Yeni kullanmışsanız soğumasını bekleyin.
3. Çıkarılabilir parçaları temizleyin.
4. Yapışmaz kaplamasına dikkat edin.
5. Doğal karışımlar kullanarak, kimyasaldan uzak durabilirsiniz.
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