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Mutfağın Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

etiket Mutfağın Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 19:01

Mutfağının dili olsa, sana ne söylerdi merak ediyor musun? Bu keyifli testte, mutfak alışkanlıklarını keşfederek, mutfağının sana iletmek istediği mesajları öğrenebilirsin. Hazırsan, başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Günün kaç saati mutfakta geçiyor?

2. Mutfakta geçirdiğin zamanı gerçekten sevdiğini söyleyebilir misin?

3. Haftanın kaç günü dışardan yemek yiyorsun yiyorsun?

4. Genelde ne tür yemekleri yapmaktan daha çok zevk alıyorsun?

5. Mutfak düzenini merak ettik. Ne kadar düzenlisin?

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6. Yemek bittikten sonra mutfağın durumu hangisine daha çok benziyor?

7. Değişik lezzetler yapıp deneme konusunda ne kadar yenilikçisin? Puanlar mısın?

8. Son olarak, bu mutfaklardan hangisinin tarzını daha çok beğendin?

Benimle daha fazla vakit geçir!

Benimle daha fazla vakit geçir! Hayatın temposu nedeniyle yemek işini hızlıca halletmeye alışmış olabilirsin, ama aslında benimle zaman geçirmekten keyif alacaksın. Yemek yapma konusunda çok yeteneklisin; elinin lezzeti gerçekten var. Ancak, bana gerekli zamanı, ilgiyi ve enerjiyi vermediğinden bunun ne kadar harika olduğunun bile farkında değilsin. İçindeki cevheri gör ve parlat! Daha fazlasını başarabilirsin, yeter ki bana biraz daha zaman ayır ve yemek yapmanın keyfine var.

Çok yakışıyoruz!

Bana gösterdiğin ilgiden çok memnunum. Benimle geçirdiğin zamandan keyif aldığın belli ki oldukça fazla beraberiz; sevmesen bu kadar yan yana duramazdık :) Ellerinle ne yapsan çok lezzetli oluyor. Bir yumurta çırpsan bile, sanki tadı bir başka oluyor. Her hareketinle yemeklerine özel bir dokunuş katıyorsun. Seninle çalışmak gerçekten harika bir deneyim ve bu yüzden daha fazlasını yapman için seni teşvik etmek istiyorum. İçindeki yaratıcılığı ve yeteneği daha fazla ortaya çıkarmak için daha fazla lezzetler yapmayı dene.

Bana Philips çift hazneli airfyer al!

Bana Philips çift hazneli airfyer al!

Belki farkında değilsin ama benim Philips çift hazneli airfryer’a sahip olmamam, mutfakta sana pratiklik kazandırmıyor; aksine, yemek yapma işini belki de daha az keyifli hale getiriyor. Eğer bir tane edinirsen, birlikte geçirdiğimiz zamanı çok daha verimli kullanabileceksin ve bu süreçten daha fazla keyif alacaksın. Ayrıca iki hazne sayesinde yaratıcılığını konuşturabilir, tatlı ve tuzlu atıştırmalıkları bir arada pişirebilirsin.

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