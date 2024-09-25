Mutfağın Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

Bana gösterdiğin ilgiden çok memnunum. Benimle geçirdiğin zamandan keyif aldığın belli ki oldukça fazla beraberiz; sevmesen bu kadar yan yana duramazdık :) Ellerinle ne yapsan çok lezzetli oluyor. Bir yumurta çırpsan bile, sanki tadı bir başka oluyor. Her hareketinle yemeklerine özel bir dokunuş katıyorsun. Seninle çalışmak gerçekten harika bir deneyim ve bu yüzden daha fazlasını yapman için seni teşvik etmek istiyorum. İçindeki yaratıcılığı ve yeteneği daha fazla ortaya çıkarmak için daha fazla lezzetler yapmayı dene.