Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Mükemmelliğin Peşinde Koşan Kadınların Mutfağından Eksik Etmemesi Gereken 10 Kaliteli Mutfak Gereci

etiket Mükemmelliğin Peşinde Koşan Kadınların Mutfağından Eksik Etmemesi Gereken 10 Kaliteli Mutfak Gereci

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 18:01

Bazı mutfak gereçleri var ki mutfakta olmazsa olmaz. Bu gereçlerle mutfakta yemek yapmak kolaylaşıyor. Gelin beraber mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken aletler neler bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Şef Bıçağı

Şef bıçakları, mutfaklarda mutlaka olması gereken aletlerden. Kaliteli bir şef bıçağınız varsa mükemmel yemekler yapabileceksiniz. Doğrarken ve dilimlerken size kolaylık sağlayacak şef bıçakları yemek yapmaya yardımcı oluyor. Şef bıçaklarından oluşan bir set alarak mutfakta mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. 🔪

2. Döküm Tava ve Tencere

Döküm ürünler mutfaklarda son zamanlarda sıklıkla kullanılıyor. Döküm tava ve tencereler yavaş yavaş ısınıyor ve ısıyı eşit şekilde dağıtıyor. Eşit dağılan ısı ile yiyecekler çok daha güzel pişiriyor. Yavaş pişirme yapan dökümler aynı zamanda ısıyı bir süre muhafaza ettikleri için de tercih ediliyor. 🍳

3. Stand Mikser

Stand mikserler, mutfaklardaki yeni kurtarıcılarımız. Özellikle hamur işi, kek gibi ürünler için herkesin eli ayağı olan bu mikserlerle mükemmel işler yapmak mümkün. Profesyonel seviyede bir şeyler yapmak için bu mikser şart! Karıştırmayı kolaylaştırarak kaliteli işler ortaya çıkarmanızı sağlayacak stand mikser mutfakların artık olmazsa olmazlarından.

4. Airfryer

Mutfaklarda en çok kullanılan gereçlerden biri haline gelen Airfryer'lar hem sağlıklı hem kaliteli yemekler çıkarmak isteyenler için birebir! Ayrıca kolay kontrol edilebilen Airfryer'larla yemek yapmak çok kolay!

5. Termometre

Gıda termometresi, mutfakta yemek yapmayı kolaylaştıran diğer bir gereç. Yemeklerin en doğru şekilde pişmesini sağlamak için gıda termometresi özellikle et ve balık gibi ürünlerde kullanılıyor. Daha güzel sonuçlar elde edebilmek için mutfakta termometre kullanılması gerekiyor. 🌡️

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ölçü Kapları

Özellikle hamur işi yaparken ölçü kapları çok gerekli. Kaliteli ve dayanıklı ölçü kapları ile doğru ölçülerde tarifler yapmak mümkün oluyor. Tarifleri yaparken ölçü kapları ya da kaşıkları kullanılabilir. En doğru şekilde tarif yapmak için bu kaplar ideal. 🥣

7. Kesme Tahtası

Yemek yaparken kesme tahtası çok önemli. Doğru kalitede kesme tahtaları olmadan yemek yapmak zorlaşıyor. Farklı gıdalara farklı tahtalar alarak mutfakta hem rahatlık hem hijyen sağlayabilirsiniz. Kontaminasyonu engelemek için ayrı tahtalar kullanmak şart.

8. Mutfak Tartısı

Özellikle tatlı yaparken doğru ölçülerde ürüler kullanmak gerekiyor. Tariflerin tam tutması için bir mutfak tartısı lazım. Mutfak tartısıyla yapılan yemekler tam tuttuğu gibi lezzetli de oluyor. Mükemmel sofralar hazırlamak için bir mutfak tartısı edinmek gerek! ⚖️

9. Rendeleme Makinesi

Her geçen gün mutfakta yemek yapmayı kolaylaştıran ürünler çıkıyor. Bu rendeleme makinesi de onlardan biri. Elde rende yapma işine son veren makine sayesinde yemek hazırlık safhası kolaylaşıyor. Bu sayede en güzel yemekleri yapmak için önünüzde bir engel kalmıyor! 😜

10. Sarımsak Ezici

Sarımsak, yemeklerden hamur işlerine birçok yerde kullanılıyor. Sarımsağın lezzetine bayıldığımız doğru. Ama sarımsağın en sevilmeyen kısmı ezme kısmı. Bıçakla uğraşarak sarımsak ezmek işleri zorlaştırıyor. Bunun yerine mutfakta bir sarımsak eziciye yer vererek pratik şekilde yemek hazırlamak mümkün.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın