Monkey Project, Tersane İstanbul’da Adam Port ile Sezona Efsane Bir Başlangıç Yaptı

Tarihi binanın içinde kurulan sahne, gelişmiş ses ve ışık sistemleriyle Adam Port’un enerjik setine mükemmel bir arka plan sundu. Prodüksiyonun her detayı özenle tasarlandı; böylece müzikle mekanın dokusu kusursuz bir uyum yakalayarak katılımcılara hem işitsel hem görsel bir şölen sundu.

Gecede sahne alan diğer isimler Charmeine, Megatronic ve 1TWO, performanslarıyla enerjiyi zirveye taşıdı. Terasta kurulan özel sahnede ise People Like Us, etkinliğin açılışında katılımcılara unutulmaz bir akşamüstü deneyimi yaşattı. Tersane İstanbul’un zarif mimarisi, modern prodüksiyonla birleşerek atmosferi bambaşka bir boyuta taşıdı.