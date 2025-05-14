Monkey Project, Tersane İstanbul’da Adam Port ile Sezona Efsane Bir Başlangıç Yaptı
Monkey Project, 2025 sezonunu elektronik müzik sahnesinin en özel isimlerinden Adam Port ile birlikte Tersane İstanbul’da gerçekleştirdiği büyüleyici etkinlikle açtı. Circoloco ve Keinemusik gibi dünyaca ünlü projelerle İstanbul'daki yerini sağlamlaştıran Monkey Project, bu geceyle sadece yeni sezona değil, aynı zamanda Tersane İstanbul’daki yolculuğuna da güçlü bir adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
46 Farklı Ülkeden 3500 Katılımcı
Monkey Project Komünitesinin 7 Temel İlkesi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın