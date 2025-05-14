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Monkey Project, Tersane İstanbul’da Adam Port ile Sezona Efsane Bir Başlangıç Yaptı

Monkey Project, Tersane İstanbul’da Adam Port ile Sezona Efsane Bir Başlangıç Yaptı

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Onedio Content - Onedio Editörü
14.05.2025 - 11:57

Monkey Project, 2025 sezonunu elektronik müzik sahnesinin en özel isimlerinden Adam Port ile birlikte Tersane İstanbul’da gerçekleştirdiği büyüleyici etkinlikle açtı. Circoloco ve Keinemusik gibi dünyaca ünlü projelerle İstanbul'daki yerini sağlamlaştıran Monkey Project, bu geceyle sadece yeni sezona değil, aynı zamanda Tersane İstanbul’daki yolculuğuna da güçlü bir adım attı.

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Tarihi binanın içinde kurulan sahne, gelişmiş ses ve ışık sistemleriyle Adam Port’un enerjik setine mükemmel bir arka plan sundu. Prodüksiyonun her detayı özenle tasarlandı; böylece müzikle mekanın dokusu kusursuz bir uyum yakalayarak katılımcılara hem işitsel hem görsel bir şölen sundu.

Gecede sahne alan diğer isimler Charmeine, Megatronic ve 1TWO, performanslarıyla enerjiyi zirveye taşıdı. Terasta kurulan özel sahnede ise People Like Us, etkinliğin açılışında katılımcılara unutulmaz bir akşamüstü deneyimi yaşattı. Tersane İstanbul’un zarif mimarisi, modern prodüksiyonla birleşerek atmosferi bambaşka bir boyuta taşıdı.

46 Farklı Ülkeden 3500 Katılımcı

46 Farklı Ülkeden 3500 Katılımcı

46 farklı ülkeden yaklaşık 3.500 katılımcı, bu unutulmaz geceye eşlik etti. Etkinlik videoları ise kısa sürede dünyanın dört bir yanındaki müzik platformlarında yayımlandı ve binlerce müziksever tarafından ilgiyle takip edildi.

Monkey Project Komünitesinin 7 Temel İlkesi

Monkey Project Komünitesinin 7 Temel İlkesi

Monkey Project’in özenle hazırladığı müzikal kürasyon, detaylara gösterdiği titizlik ve gece boyunca hissedilen güçlü topluluk enerjisi, etkinliği unutulmaz kılan başlıca unsurlardı. Bu deneyim sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda ortak bir bilinç etrafında şekillenen bir topluluk kutlamasıydı.

Monkey Project komünitesinin temelini oluşturan bu bilinç, manifestolarındaki 7 temel ilkeye dayanıyor: Özgürlük, Sevgi, Saygı, Eşitlik, Nezaket, Kapsayıcılık ve Empati.

Her etkinlikte bu değerler yalnızca sözde kalmıyor; katılımcıların davranışlarında, atmosferde ve yaratılan kolektif ruh halinde hayat buluyor.

Monkey Project, müziği bir araya gelmenin aracı olarak kullanarak, bu ilkeleri yaşatan kapsayıcı ve ilham verici bir komünite inşa etmeye devam ediyor ve müziği yalnızca bir eğlence aracı değil, birleştirici bir güç olarak görüyor.

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