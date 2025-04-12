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Misafir Geleceği Zaman Panik Yapmadan Evi Toplamanın Formülü

etiket Misafir Geleceği Zaman Panik Yapmadan Evi Toplamanın Formülü

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 12:31

Evde rahat rahat uzanmışken bir anda telefonun çaldı ve başından kaynar sular dökülecek o haberi aldın... Az sonra evine misafir gelecek ama evin hali hiç de iç açıcı görünmüyor... Paniğe gerek yok! Stratejik hamlelerle evini çok kısa sürede mis gibi bir hale getirebilirsin. Bunun için yapman gereken tek şey ise bu içeriği okumak. Haydi, başlayalım!

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Misafirin göreceği alana odaklan!

Burada en önemli nokta, panik yapmadan oldukça seri bir şekilde temizliğe başlamak! Mantıklı düşünürsek misafirin görebileceği en fazla 3 alan var. Salon, mutfak ve banyo. Sadece buraları temizlemek bile evini bal döküp yalanmış kadar temiz yapar.

Ortamı dağınık yapan eşyaların hepsini hızlıca başka odaya kaldır.

Evin fazla dağınık olduğunu varsayalım. Detaylı bir temizlik için zaten asla vakit yok! Bunu aklından bile geçirme, o viledayı hemen kaldır. İlk adım ortamdaki dağınıklığı en hızlı şekilde kaldırmak... Sehpanın, masanın, koltuğun üzerindeki tüm eşyaları hemen bir sepete doldur ve sadece salona ait eşyalar odada bırak. Salonun çoğu işi bitti bile.

Eline bir süpürge ve toz bezi kapıp temizlemeye başla!

Evdeki dağınıklığı kaldırdığın için gözüne daha temiz ve düzenli gelmiş olabilir. Ama tozlar hala yerinde duruyor... 'Misafir yolda, bununla mı uğraşacağım.' deme, tozların gitmesi asıl meselemiz! Yerleri tek bir toz kalmayana kadar süpürdükten sonra toz beziyle görünen yerlerin tozunu al. En dikkat çekici noktalar genellikle TV ünitesi, masa ve orta sehpa oluyor.

Ev şimdiden parlamaya başladı bile... Sıra altın vuruşta!

Koltuklar ve halıları düzeltmeden tam olarak bitirmiş sayılmazsın. Koltuk örtün varsa onu tekrardan kitap gibi ser. Yastıkları da elinle şöyle hızlıca bir kabart. Daha sonrasında halıların yamuksa onu da bir düzelt bakalım. Bize güvenin, evin temiz görünmesi böyle minik detaylarda saklı...

Banyoyu sakın unutma, en önemli alanlardan biri!

Misafirlerin kesinlikle kullanacağı alanlardan biri de banyo... Yıkamaya vaktin olmayacağı için banyonun içini de süpürebilirsin. Ardından klozeti çamaşır suyuyla fırçala. Banyo camını da temiz bir bezle sil. Çöp kutusunu mutlaka değiştir, banyonu daha temiz gösterir. Son olarak da eski havluları kirli sepetine atıp, yenileriyle değiştir! İşte bu kadar basit.

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Mutfağı toplamaya da zamanın var...

Mutfakta ilk dikkat çeken şey, ortalığa dağılmış tabak, tencere ve çatal-bıçak kalabalığıdır. Bunları ortadan kaldırırsan mutfak daha toplu görünür. Eğer bulaşık makinesi doluysa en azından düzenli bir şekilde lavabonun içine diz. Burada da ortamı dağınık gösteren eşyaları fırının içine yollayabilirsin.

Son olarak, evine güzel bir koku sıkmak da ferahlık hissini artırır.

Elinden geleni fazlasıyla yaptın. Salonun, banyon ve mutfağın kesinlikle tertemiz görünüyor. Son olarak evde güzel koku olarak mum varsa yakabilirsin ya da sprey sıkabilirsin. Bu kapıdan girildiğinde evde alınacak ilk koku olduğu için misafirlerinde olumlu etkiler yaratır. İşte bu kadar!

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