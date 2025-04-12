Misafir Geleceği Zaman Panik Yapmadan Evi Toplamanın Formülü

Evde rahat rahat uzanmışken bir anda telefonun çaldı ve başından kaynar sular dökülecek o haberi aldın... Az sonra evine misafir gelecek ama evin hali hiç de iç açıcı görünmüyor... Paniğe gerek yok! Stratejik hamlelerle evini çok kısa sürede mis gibi bir hale getirebilirsin. Bunun için yapman gereken tek şey ise bu içeriği okumak. Haydi, başlayalım!