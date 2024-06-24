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Misafir Geldiğinde Airfryer'ın Çift Haznesi Sayesinde Çabucak Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik Börek Tarifi

etiket Misafir Geldiğinde Airfryer'ın Çift Haznesi Sayesinde Çabucak Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik Börek Tarifi

ceren
ceren - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 19:01

Misafir geleceğini duyduğunuzda içimize yerleşen tatlı bir telaş vardır ya, işte o anın kurtarıcısı airfryer’ın çift haznesi! 

Pratik, hızlı ve lezzetli tarifler ile misafirlerinizi şaşırtacak ve kendinize de bolca zaman ayırabileceksiniz. Ayrıca airfryer'ın çift haznesi sayesinde dilediğiniz iki farklı çeşit böreği birbirine karışmadan aynı anda yapabilirsiniz! 🤤

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1. Peynirli Börek

1. Peynirli Börek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 3 adet yufka

  • 200 gr beyaz peynir

  • 1/2 demet maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Beyaz peyniri bir kaseye ufalayın, ince doğranmış maydanoz ve pul biberi ekleyip karıştırın.

2. Bir yufkayı tezgaha serin, süt ve sıvı yağ karışımını üzerine sürün.

3. İç harçtan yufkanın üzerine serpiştirin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.

4. Ruloyu 5-6 cm kalınlığında dilimleyin ve Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin.

5. 180 derecede 15 dakika pişirin.

2. Çikolatalı Tatlı Börek

2. Çikolatalı Tatlı Börek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 4 adet milföy hamuru

  • 5 yemek kaşığı sürülebilir çikolata 

  • 1adet muz

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Üzeri için susam

Yapılışı:

1. Milföyleri karelerine ayırın ve biraz açarak boyutunu biraz büyütün.

2. Açtığınız milföy hamurunun üzerine çikolata sürün. Muzu 4'e bölün ve bir parçasını yaydığınız çikolata kremasının üzerine koyun.

3. Hamuru rulo şeklinde sarın ve yanlarını çatal yardımıyla bastırıp kapatın.

4. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. 

5. Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'da  20 dakika pişirin.

3. Tavuklu Börek

3. Tavuklu Börek

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 dal taze soğan

  • 1 parça haşlanmış tavuk göğsü (didiklenmiş)

  • 2 yemek kaşığı garnitür (haşlanmış)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1/2 su bardağı sıcak su

  • 8 adet milföy hamuru

  • 100 gram kaşar peyniri

  • Taze soğan

Yapılışı:

1. Haşlanmış, didiklenmiş tavukları ve taze soğanları küçük halkalar şeklinde doğrayın ve tavada hafif soteleyin.

2. Garnitür, salça ve tuzu ilave edin. Sıcak su ekleyin ve hafif çektirene kadar pişirin.

3. Milföy karesini biraz genişletip hazırlanan tavuklu harcı ve rendelenmiş kaşar peynirini koyun.

4. Başka bir milföy karesini tam üzerine koyun ve çatalla kenarlarına bastırarak kapatın.

5. Üzerine yumurta sarısı sürün ve pişmeye bırakın.

4. Kabaklı Börek

4. Kabaklı Börek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 3 adet yufka

  • 2 adet kabak

  • 200 gr beyaz peynir

  • 1/2 demet dereotu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyin, beyaz peynir, ince doğranmış dereotu ve tuz ile karıştırın.

2. Bir yufkayı tezgaha serin, süt ve sıvı yağ karışımını üzerine sürün.

3. Kabaklı harcı yufkanın üzerine serpiştirin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.

4. Ruloyu 3-4 cm kalınlığında dilimleyin ve Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin.

5. 180 derecede 20 dakika pişirin.

5. Ispanaklı Milföy Bohça Börek

5. Ispanaklı Milföy Bohça Börek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 8 adet milföy hamuru

  • 200 gr ıspanak

  • 100 gr beyaz peynir

  • 1 adet soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

  • Susam veya çörek otu (üzeri için)

Yapılışı:

1. Ispanakları yıkayıp ince ince doğrayın. 

2. Soğanı ince doğrayıp zeytinyağında kavurun. Ispanakları ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

3. Kavrulmuş ıspanakları bir kaseye alın, beyaz peynir, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

4. Her bir milföy hamurunu merdane ile hafifçe açarak büyütün.

5.  Milföy hamurlarının ortasına hazırladığınız ıspanaklı harçtan koyun Köşelerini ortada birleştirip bohça şeklinde kapatın.

6. Bohçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörek otu serpin.

7. 180 derecede 20 dakika pişirin, üzerleri kızarınca çıkarın.

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6. Simit Börek

6. Simit Börek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 3 adet yufka

  • 200 gr beyaz peynir

  • 1/2 demet maydanoz

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta (üzeri için)

  • 1 su bardağı susam

  • 1 yemek kaşığı pekmez

  • 1 çay bardağı su

Yapılışı:

1. Beyaz peyniri bir kaseye ufalayın. İnce doğranmış maydanoz ile beyaz peyniri karıştırın.

2. Bir yufkayı tezgaha serin, süt ve sıvı yağ karışımını üzerine sürün. Yufkayı ikiye katlayın ve tekrar süt ve sıvı yağ karışımını sürün.

3. Yufkanın geniş kısmına iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Ruloyu simit şekline getirmek için uçlarını birleştirin.

4. Pekmez ile suyu karıştırın. Hazırladığınız simit şeklindeki börekleri önce pekmezli suya batırın, ardından susama bulayın.

5. Simit börekleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. 180 derecede 20 dakika pişirin, üzerleri kızarınca çıkarın.

7. Pırasalı Börek

7. Pırasalı Börek

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 3 adet yufka

  • 3 adet pırasa

  • 200 gr beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Pırasaları ince doğrayıp kavurun, beyaz peynir ve tuz ekleyip karıştırın.

2. Bir yufkayı tezgaha serin, süt ve sıvı yağ karışımını üzerine sürün.

3. Pırasalı harcı yufkanın üzerine serpiştirin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.

4. Ruloyu dilimleyin ve pişirme haznesine yerleştirin.

5. 180 derecede 15 dakika pişirin.

8. Baklavalık Yufkadan Patatesli Çıtır Börek

8. Baklavalık Yufkadan Patatesli Çıtır Börek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 20 adet baklavalık yufka

  • 3 adet büyük patates

  • 1 adet soğan

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı (yufkaların arasına sürmek için)

  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

1. Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Soğanı ince doğrayıp sıvı yağda kavurun.

2. Rendelenmiş patatesleri, tuz, karabiber ve kırmızı biber ile birlikte soğana ekleyip karıştırın.

3. Baklavalık yufkalardan bir tanesini tezgaha serin, üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

4. Üzerine ikinci yufkayı serin ve yine tereyağı sürün. Bu işlemi 4 kat yufka olana kadar tekrarlayın.

5. Hazırladığınız iç harçtan yufkanın geniş kısmına koyun ve rulo şeklinde sarın, dilimleyin.

6.  Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürün, üzerleri kızarana kadar pişirin.

9. Milföy Pizza Börek

9. Milföy Pizza Börek

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 8 adet milföy hamuru

  • 100 gr sucuk (veya salam, sosis)

  • 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 adet domates

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Susam veya çörek otu (üzeri için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Sucuğu, domatesi ve yeşil biberi küçük küpler halinde doğrayın.

2. Domates salçasını zeytinyağı ve kekik ile karıştırarak sos hazırlayın.

3. Yumuşamış milföy hamurlarını tezgaha serin ve ortasına hazırladığınız salçalı sostan sürün. (Pratik olarak ketçap da sürebilirsiniz)

4. Üzerine sucuk, domates, biber ve rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde dağıtın.

5. Hazırladığınız milföyleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin.

6. 180 derecede 15-20 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

10. Tahin Pekmezli Tatlı Börek

10. Tahin Pekmezli Tatlı Börek

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 6 adet milföy hamuru

  • 100 gr tahin

  • 75 gr üzüm pekmezi (veya dut pekmezi)

  • 50 gr dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

1. Milföy hamurlarının üzerlerine hazırladığınız tahin pekmez karışımından eşit miktarda sürün.

2. Milföy hamurlarını uzunlamasına ikiye kesin.

3. Kesilen hamurların geniş kenarlarına dövülmüş ceviz serpin (isteğe bağlı).

4. Milföy hamurlarını rulo şeklinde sarın ve uçlarını hafifçe bastırarak kapatın.

5.  Hazırladığınız börekleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.

6. 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

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