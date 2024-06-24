Misafir Geldiğinde Airfryer'ın Çift Haznesi Sayesinde Çabucak Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik Börek Tarifi

Misafir geleceğini duyduğunuzda içimize yerleşen tatlı bir telaş vardır ya, işte o anın kurtarıcısı airfryer’ın çift haznesi!

Pratik, hızlı ve lezzetli tarifler ile misafirlerinizi şaşırtacak ve kendinize de bolca zaman ayırabileceksiniz. Ayrıca airfryer'ın çift haznesi sayesinde dilediğiniz iki farklı çeşit böreği birbirine karışmadan aynı anda yapabilirsiniz! 🤤