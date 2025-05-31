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Mion #ErkeklerDeYanar Sloganıyla Hatayspor Maçında Sahaya Çıktı

Mion #ErkeklerDeYanar Sloganıyla Hatayspor Maçında Sahaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 20:28

Migros’un kişisel bakım markası Mion, “Cilt Kanseri Farkındalık Ayı”na özel olarak hayata geçirdiği çarpıcı kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Kadın, erkek ve çocuk fark etmeksizin her yaş grubuna hitap eden Mion, #ErkeklerDeYanar mesajıyla toplumsal bilinci artırmayı hedefledi. Bu anlamlı kampanya kapsamında Mion, Hatayspor’un bir maçında sahaya çıkarak güçlü bir farkındalık adımı attı.

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Migros'un kişisel bakım markası Mion, farkındalık kampanyası için Hatayspor maçında sahaya çıktı.

Migros'un kişisel bakım markası Mion, farkındalık kampanyası için Hatayspor maçında sahaya çıktı.

“Güneş koruyucular sadece kadınlar için değildir; güneş herkesin cildini yakar” diyen Mion, #ErkeklerDeYanar kampanyasını başlattı.

Kampanyanın ilk adımı olan saha etkinliğinde Mion, Hatayspor ile anlamlı bir iş birliği gerçekleştirdi. Fenerbahçe maçı öncesi Hatayspor teknik direktörü ve futbolcuları, sahaya çıkmadan önce güneş kremi uygulayarak cilt kanseri farkındalığına dikkat çekti. #ErkeklerDeYanar yazılı pankartla verilen bu güçlü mesaj, tribünlerden de büyük destek gördü. Maç süresince LED ekranlarda Mion içerikleri yer aldı, statta çalan Mion şarkılarıyla farkındalık coşkulu bir atmosferle pekiştirildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, bu defa futbolculara 'Sür, sür, sür!' diye seslenerek güneş kreminin önemine vurgu yaptı. Hatayspor'un yer aldığı kampanyanın reklam filmi ise  'Cilt kanseri erkeklerde 3 kat daha yaygınken, güneş kremi reklamlarında neden hep kadınlar var?” ifadeleriyle sona erdi.

"Herkesin kişisel bakım hakkı var"

"Herkesin kişisel bakım hakkı var"

Migros Ticaret A.Ş. Kozmetik Mağazacılığı Yönetici Direktörü Aysun Zaman, #ErkeklerDeYanar kampanyası için 'Kişisel bakım sadece estetik değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın bir parçası. Herkesin kendine iyi bakabilmesini mümkün kılmak için Mion mağazalarımızda her gün ulaşılabilir fiyatlarla binlerce ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Bugün 20 ilde 102 mağazamızla hizmet veriyoruz. Ve mağaza sayımızı hızla artırıyoruz. Kişisel bakımın kapsayıcı ve erişilebilir olması gerekliliği ile mağazalarımızda kadın, çocuk kişisel bakım  yanında erkek kişisel bakım alanları da açıyoruz. Güneş  kremi kullanımı da kişisel bakımın önemli adımlarından biri. Cilt Kanseri Farkındalık Ayında #ErkeklerDeYanar kampanyamızda Hatayspor ile yaptığımız iş birliği ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.  

Migros Ticaret A.Ş. Müşteri Deneyim Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar ise #ErkeklerDeYanar kampanyasının yaratıcı stratejisini şöyle değerlendirdi:   

“Yeni nesil kişisel bakım anlayışının temsilcisi olan Mion için yarattığımız #ErkeklerDeYanar kampanyasında, kişisel bakım iletişiminde çoğu zaman göz ardı edilen erkek hedef kitleye odaklanarak çizgi dışı bir iletişim kurguladık.Güneş kremi gibi temel bir cilt bakım ürününün iletişimi çoğunlukla kadınlar üzerinden yürütülürken, erkeklerin de cilt  kanserine  yakalandığını ve korunmak için güneş kreminin gerekliliğini vurguluyoruz. Kampanyayı dijital mecralar, influencer iş birlikleri ve büyük şehirlerdeki açık hava reklamlarıyla da destekliyoruz.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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