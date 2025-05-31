Mion #ErkeklerDeYanar Sloganıyla Hatayspor Maçında Sahaya Çıktı
Migros’un kişisel bakım markası Mion, “Cilt Kanseri Farkındalık Ayı”na özel olarak hayata geçirdiği çarpıcı kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Kadın, erkek ve çocuk fark etmeksizin her yaş grubuna hitap eden Mion, #ErkeklerDeYanar mesajıyla toplumsal bilinci artırmayı hedefledi. Bu anlamlı kampanya kapsamında Mion, Hatayspor’un bir maçında sahaya çıkarak güçlü bir farkındalık adımı attı.
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Migros'un kişisel bakım markası Mion, farkındalık kampanyası için Hatayspor maçında sahaya çıktı.
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"Herkesin kişisel bakım hakkı var"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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