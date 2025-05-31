Mion #ErkeklerDeYanar Sloganıyla Hatayspor Maçında Sahaya Çıktı

Migros Ticaret A.Ş. Kozmetik Mağazacılığı Yönetici Direktörü Aysun Zaman, #ErkeklerDeYanar kampanyası için 'Kişisel bakım sadece estetik değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın bir parçası. Herkesin kendine iyi bakabilmesini mümkün kılmak için Mion mağazalarımızda her gün ulaşılabilir fiyatlarla binlerce ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Bugün 20 ilde 102 mağazamızla hizmet veriyoruz. Ve mağaza sayımızı hızla artırıyoruz. Kişisel bakımın kapsayıcı ve erişilebilir olması gerekliliği ile mağazalarımızda kadın, çocuk kişisel bakım yanında erkek kişisel bakım alanları da açıyoruz. Güneş kremi kullanımı da kişisel bakımın önemli adımlarından biri. Cilt Kanseri Farkındalık Ayında #ErkeklerDeYanar kampanyamızda Hatayspor ile yaptığımız iş birliği ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Migros Ticaret A.Ş. Müşteri Deneyim Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar ise #ErkeklerDeYanar kampanyasının yaratıcı stratejisini şöyle değerlendirdi:

“Yeni nesil kişisel bakım anlayışının temsilcisi olan Mion için yarattığımız #ErkeklerDeYanar kampanyasında, kişisel bakım iletişiminde çoğu zaman göz ardı edilen erkek hedef kitleye odaklanarak çizgi dışı bir iletişim kurguladık.Güneş kremi gibi temel bir cilt bakım ürününün iletişimi çoğunlukla kadınlar üzerinden yürütülürken, erkeklerin de cilt kanserine yakalandığını ve korunmak için güneş kreminin gerekliliğini vurguluyoruz. Kampanyayı dijital mecralar, influencer iş birlikleri ve büyük şehirlerdeki açık hava reklamlarıyla da destekliyoruz.'