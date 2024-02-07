Minimum Masrafla Maksimum Lezzeti Yaratmak İçin Evde Yapabileceğiniz 10 Kolay Yemek Tarifi
Minimum Masrafla Maksimum Lezzeti Yaratmak İçin Evde Yapabileceğiniz 10 Kolay Yemek Tarifi
Leziz ve gösterişli sofralar kurmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak bu, az masrafla harikalar yaratamayacağınız anlamına da gelmiyor. Çünkü biraz yaratıcılık biraz da hüner ile muhteşem menüler hazırlamanız gayet mümkün.
Hazırsanız, favori tariflerimize geçelim! ✌️😎
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1. Krema Kıvamında Bal Kabaklı Peynirli Makarna
2. Falafel Topları
3. Sebzeli Fajita
4. Brokoli ve Cheddar Peynirli Yoğurt Tost
5. Tiftiklenmiş Tavuklu Tatlı Patates Kumpiri
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6. Baharatlı Bagetler
7. Şef Efe Çakıroğlu Hash Brown
8. Kızarmış Kış Kök Sebzeleri
9. Tavuk Şiş
10. Margarita Pizza
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