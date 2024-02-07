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Minimum Masrafla Maksimum Lezzeti Yaratmak İçin Evde Yapabileceğiniz 10 Kolay Yemek Tarifi

etiket Minimum Masrafla Maksimum Lezzeti Yaratmak İçin Evde Yapabileceğiniz 10 Kolay Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 18:01

Leziz ve gösterişli sofralar kurmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak bu, az masrafla harikalar yaratamayacağınız anlamına da gelmiyor. Çünkü biraz yaratıcılık biraz da hüner ile muhteşem menüler hazırlamanız gayet mümkün.

Hazırsanız, favori tariflerimize geçelim! ✌️😎

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1. Krema Kıvamında Bal Kabaklı Peynirli Makarna

1. Krema Kıvamında Bal Kabaklı Peynirli Makarna

Makarna deyip de geçmemek gerek. Çünkü tam mevsimindeki bal kabakları ile hem farklı hem de leziz mi leziz bir tarif hazırlayabilirsiniz! 🎃

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 450 gr Hokkaido bal kabağı

  • 120 gr beyaz fasulye konservesi

  • 250 gr dirsek makarna 

  • 500 ml süt

  • 2,5 yemek kaşığı un

  • 40 gr tereyağı

  • 75 gr çedar peyniri (rendelenmiş)

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber (öğütülmüş)

  • 1 tutam chili biber

  • 1 tutam kuru kekik

Yapılış:

1. Bal kabağını ortadan ikiye bölün ve içindeki çekirdekleri temizleyin. 

2. Yarım bal kabağını kabuğunu soymadan Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. 180 derecede 30 dk pişirin. Bu esnada favori makarnanızı paket üzerindeki adımları takip ederek pişirin.

3. Pişen bal kabağını hazneden çıkarıp soğumaya bırakın, ardından dilimleyerek kesin. Suyunu süzdüğünüz konserve fasulyelerle birlikte mutfak robotuna koyarak püre haline getirin.

4. Bir tavada tereyağını kızdırın, üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Sonra sütü yavaşça ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

5. Çedar peynirini rendeleyin ve fasulyeli karışıma ekleyin. Üzerine baharatları ilave ederek karıştırın.

6. Bütün karışımı makarna üzerine dökün ve sıcak sıcak servis edin.

Bu değişik makarnayı öğle veya akşam yemeklerinde gönlünüzce tüketebilirsiniz. 😋

2. Falafel Topları

2. Falafel Topları

Nohut, doyuruculuğu ve besleyiciliği ile hemen her tarife girebilen muhteşem bir bakliyat. Onun her öğüne yakışan falafel versiyonu ise ister dürüm içinde ister tek başına tüketmek için ideal. 😍

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 demet maydanoz

  • 480 gr konserve nohut

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz 

  • 2 tutam karabiber (öğütülmüş)

  • 1 çay kaşığı kişniş (öğütülmüş)

  • 1 çay kaşığı kimyon (öğütülmüş)

  • 50 gr marul

  • 200 ml süzme yoğurt

Yapılış:

1. Konserve nohutları durulayın, sarımsakları doğrayın ve bu malzemeleri mutfak robotuna aktarın.

2. Karışım kum benzeri bir form alınca robotu durdurun ve elinizle yaklaşık 4 cm çapında toplar yapın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL haznesini açın ve topları cihaz içindeki sepete yerleştirip pişirin.

Not: Sıcak hava teknolojisini kullanan cihazınız, neredeyse sıfır yağ kullanarak toplarınızı pişirmenizi sağlar. Klasik yağda pişirmeye kıyasla %99 daha az yağ gerektiren bu yöntem, falafellerinizin ekstra fit ve sağlıklı olmasını sağlar. ✌️

4.  Bu esnada servis tabağına süzme yoğurdu koyun, yanına pideleri ve yeşil salatanızı yerleştirin, pişen falafel toplarını da bu tabağa alın.

İşte bu kadar basit ve ucuz! ✌️

3. Sebzeli Fajita

3. Sebzeli Fajita

Aslında dolaptaki sebzeleri kullanarak harika ve değişik bir tavuk fajita yapabilirsiniz. Ama biz size örnek olsun diye şöyle bir tarif öneriyoruz.👇

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 190° - 200°

Malzemeler:

  • 1 kırmızı dolmalık biber

  • 1 sarı dolmalık biber

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 160 gr mantar

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0,5 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı chili biber

  • 4 mısır tortilla

Yapılış:

1. Biberleri, soğanları, kabakları, mantarları şerit şerit doğrayın ve bir kapta limon suyu, yağ, baharat ile harmanlayın.

2. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alarak 200 derecede 15 dakika pişirin. Sepeti 5 dakikada bir çalkalayın.

3. Pişen sebzeleri tortilla ekmeklerinin arasına yerleştirin ve servis tabaklarına alın.

Dilerseniz ekmek arasına yoğurt, avokado ve tahin gibi damak zevkinize hitap eden malzemeler de ekleyebilirsiniz. 😋

4. Brokoli ve Cheddar Peynirli Yoğurt Tost

4. Brokoli ve Cheddar Peynirli Yoğurt Tost

Mevsim sebzelerinden brokoliyi kullanarak kendinize hem tok tutan hem de enfes bir kahvaltılık hazırlayabilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 30 gr brokoli

  • 80 gr skyr (süt peyniri)

  • 1 yumurta

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 40 gr cheddar peyniri (rendelenmiş)

  • 4 dilim tost ekmeği

Yapılış:

1. Brokolileri yıkayarak ince ince doğrayın. Bir kapta yumurtayı tuzla birlikte çırpın, üzerine rende peyniri, Skyr peyniri ve brokolileri ekleyin.

2. Ekmek dilimlerinin ortasına kaşık yardımıyla bastırın. Çukurlaşan orta noktaya hazırladığınız karışımı ekleyin ve kaşıkla kenarlara doğru yayın.

3. Tost ekmeklerini Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

4. Önerilen süre boyunca pişirin ve servis tabağına alın.

Bu harika ve pratik tostu dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz! 😉

5. Tiftiklenmiş Tavuklu Tatlı Patates Kumpiri

5. Tiftiklenmiş Tavuklu Tatlı Patates Kumpiri

Bütçeniz kısıtlıysa evde deneyebileceğiniz tariflerden bir diğeri de kumpir. Aslında düşük bütçeyle leziz yemekler yemek bu kadar basit olabilir. 👇

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 25 dakika

Pişirme Derecesi: 170° - 180° - 200°

Malzemeler:

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 150 gr tavuk göğsü fileto

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 120 gr konserve nohut

  • 1 tutam tuz

  • 50 gr ekşi krema

  • 25 gr maydanoz

Yapılış:

1. Patatesleri fırça yardımıyla güzelce yıkayıp kurulayın ve iki parçaya bölün. Ardından fırça yardımıyla yağlayıp üzerlerine tuz serpin ve alüminyum folyoya sarın. Philips Airfryer 7000 XXL haznesini açıp patatesleri hazneye yerleştirin. 45 dakika 180 derecede pişirin.

Not: Cihazın 2 kilo - 8,3 litre hazne kapasitesi sayesinde 7 kişiye kadar misafirleriniz için kumpir hazırlayabilirsiniz.

2. Pişen patateslerin içinden biraz alıp bir kaseye aktarın.

3. Bu esnada tavuk göğsünü alüminyum folyoya sararak tuz ve karabiber ile tatlandırı. Ardından hazneye yerleştirin ve 35 dakika 170 derecede pişirin.

4. Pişen tavukları soğuyana kadar dinlendirin ve folyodan ayırıp tiftikleyin.

5. Tavukları, kaseye aldığınız patates içlerini ve nohutları birleştirin. Pişen patateslerin içine bu karışımdan pay edin ve tekrar cihaz sepetine aktarıp 200 derecede 5 dakika pişirin.

6. Servis için patateslerin üzerine ekşi krema dökün ve maydanoz serpin.

Afiyet olsun! 👏

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6. Baharatlı Bagetler

6. Baharatlı Bagetler

Besleyici, lezzetli ve ekonomik bir tarif hazırlamak tam olarak bu kadar kolay olabilir. 😎

Hazırlama Süresi: 15 dakika 

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı dijon hardal

  • 2 çay kaşığı esmer şeker

  • 1,5 çay kaşığı chili biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam biber, öğütülmüş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 8 tavuk baget

Yapılış:

1. Önce sarımsak dişlerini soyup doğrayın. Tavuğun marinesi için bir kapta sarımsağı, hardalı, baharatları ve yağı karıştırın.

2. Marine sosu fırça yardımıyla bagetler üzerine sürün. Ardından tavukları 20 dakika marineye bırakın.

3. Süre sonunda bagetleri cihaz haznesine alarak 200 derecede 10 dakika pişirin.

4. İşlemin ardından sepeti açın ve bagetleri salladıktan sonra dereceyi 150'ye getirip 10 dakika da böyle pişirin.

5. İşlem tamamlanınca tavukları servis tabaklarına alın.

Afiyet olsun! ✌️

7. Şef Efe Çakıroğlu Hash Brown

7. Şef Efe Çakıroğlu Hash Brown

Patates her tarife uyan ve her mevsim tüketilen ekonomik bir sebze. Onu bir de bu yorumla denemeniz gerek. 😍

Hazırlama Süresi: 10 dakika 

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 600 gr haşlanmış patates

  • 2 çay kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı rende kaşar

  • 1 yemek kaşığı rende parmesan

  • 10 gr taze soğan

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam karabiber

  • 50 gr yumurta

Yapılış:

1. ilk önce haşlanmış ve ezilmiş patatesleri tereyağı, peynir, taze soğan ve baharatlarla karıştırarak hamur gibi yoğurun.

2. Karışımı buzdolabında 5 dakika dinlendirin ve süre sonunda elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak köfteler yapın. Philips Airfryer 7000 XXL haznesini alarak köftelerinizi 200 derecede 5'er dakika pişirin, ardından diğer tarafını çevirip 8 dakika pişirin. 

3. Tarifin yanına yumurta eklemeden önce köfteleri cihazdan çıkarın. Cihaz içine sığacak bir kaba yumurtayı kırıp pişirin. Dilediğiniz baharatlarla tatlandırın ve 5 dakika sonunda patateslerin yanına alın.

Not: Cihazın QuickClean özelliği sayesinde bütün parçalarını ayırarak bulaşık makinesine yerleştirebilir ve yağ tutmama özelliği sayesinde hızlıca temizleyebilirsiniz. Aynı özelliğe sahip olan sabit kısmıda iz bırakmadan ve aynı pratiklikle pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Bu tarifi her zaman yumurtasız da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.

8. Kızarmış Kış Kök Sebzeleri

8. Kızarmış Kış Kök Sebzeleri

Tam mevsimindeki sebzeleri kullanarak ucuz ve leziz bir tarif hazırlayabilirsiniz. Üstelik hiç çaba harcamadan! 😉

Hazırlama Süresi: 14 dakika 

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 300 gr havuç

  • 300 gr yabani havuç

  • 300 gr pancar

  • 2 kırmızı soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 5 gr maydanoz

  • 5 gr tarhun otu

  • 50 ml yoğurt

  • 50 ml mayonez

  • 1 tutam chili biber

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılış:

1. Öncelikle bütün sebzeleri yıkayın, soyun ve doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine yağı ekleyip harmanlayın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetini açıp yağlanan sebzeleri hazneye aktarın ve belirtilen süre boyunca pişirin.

3. Bu esnada tarhunları yıkayıp incecik kıyın. Yoğurt, mayonez ve kırmızı biber ile harmanlayıp dip sos hazırlayın.

4. Pişen sebzeleri üzerine tuz ve mayonez ile birlikte servis tabağına alıp yanına dip sosu ekleyin.

Ellerinize sağlık. 👏

9. Tavuk Şiş

9. Tavuk Şiş

En sevilen basit ve kolay sokak lezzetlerinden olan tavuk şişi, aslında olduğundan çok daha az bütçeyle evde yapabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 dilim kemiksiz tavuk budu

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1,5 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yapılış:

1. Tavuklarımı küp küp doğrayın ve yoğurt, baharat, yağla karıştırarak 30 dakika marine edin. Bu sırada domates ve biberleri şiş için hazırlayıp tavuklarla birlikte şişe dizin.

2. Şişleri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alarak tavuk programında 16 dakika pişirelim.

Leziz mi leziz bu şişleri dürüm yapabilir veya yanında bulgur pilavı ile tüketebilirsiniz. Afiyet olsun! 🧡

10. Margarita Pizza

10. Margarita Pizza

Pizza yapmak sanılanın aksine çok ama çok kolay. Üstelik dolaptaki malzemeleri değerlendirmek için de çok ideal.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 160° - 180°

Malzemeler:

  • 120 gr un

  • 1 çay kaşığı maya

  • Bir tutam tuz

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 80 gr domates

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam keklikotu

  • 100 gr mozzarella

  • 5 fesleğen yaprağı

Yapılış:

1. İlk olarak un, maya, bal, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu bir kapta karıştırın. Yaklaşık 5 dakika sonunda hamurun üzerine zeytinyağı sürün ve üzerine örtü örterek 30 dakika bekletin.

İpucu: Bu adımda yoğurma işlemini el mikseri yardımıyla yapabilirsiniz.

2. Kabaran hamurunuzu yaklaşık 22 cm çapında ve 0,5 cm kalınlıkta olacak şekilde açın. Philips Airfryer 7000 XXL pizza seti aksesuarına aktarıp bastırarak yerleştirin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine hamurunuzu koyun ve 6 dakika boyunca 160 derecede pişirin.

4. Bu esnada üst malzemeleri hazırlamaya başlayın. Domates sos için doğranan domatesleri, tuzu ve kekiği karıştırıp peyniri dilimleyin.

5. Pişme işlemi bitince pizza hamurunu ters çevirin ve bu yüzeye domates sosunu yayın. Üstüne ise peynir dilimlerini ilave edin ve 6 dakika daha pişmeye bırakın.

6. Süre sonunda pizzanızı dışarı alıp üzerine fesleğen yaprakları serpiştirin ve sıcak sıcak tüketin.

Her öğüne uygun olan bu tarife bayılacak ve pizzayı bir daha dışarıda yemek istemeyeceksiniz. 🍕

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