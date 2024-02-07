Minimum Masrafla Maksimum Lezzeti Yaratmak İçin Evde Yapabileceğiniz 10 Kolay Yemek Tarifi

Nohut, doyuruculuğu ve besleyiciliği ile hemen her tarife girebilen muhteşem bir bakliyat. Onun her öğüne yakışan falafel versiyonu ise ister dürüm içinde ister tek başına tüketmek için ideal. 😍

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

1 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

480 gr konserve nohut

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

0,5 çay kaşığı tuz

2 tutam karabiber (öğütülmüş)

1 çay kaşığı kişniş (öğütülmüş)

1 çay kaşığı kimyon (öğütülmüş)

50 gr marul

200 ml süzme yoğurt

Yapılış:

1. Konserve nohutları durulayın, sarımsakları doğrayın ve bu malzemeleri mutfak robotuna aktarın.

2. Karışım kum benzeri bir form alınca robotu durdurun ve elinizle yaklaşık 4 cm çapında toplar yapın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL haznesini açın ve topları cihaz içindeki sepete yerleştirip pişirin.

Not: Sıcak hava teknolojisini kullanan cihazınız, neredeyse sıfır yağ kullanarak toplarınızı pişirmenizi sağlar. Klasik yağda pişirmeye kıyasla %99 daha az yağ gerektiren bu yöntem, falafellerinizin ekstra fit ve sağlıklı olmasını sağlar. ✌️

4. Bu esnada servis tabağına süzme yoğurdu koyun, yanına pideleri ve yeşil salatanızı yerleştirin, pişen falafel toplarını da bu tabağa alın.

İşte bu kadar basit ve ucuz! ✌️