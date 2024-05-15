Milyonların Ortak Sesi Olmuş Ekonomik Krizi Bağrımızda Hissettiren 14 Tweet
Milyonların Ortak Sesi Olmuş Ekonomik Krizi Bağrımızda Hissettiren 14 Tweet
Son yıllarda alım gücümüzdeki değişimi cüzdandan çok damarlarımızda hissederken, hislerimize tercüman olan paylaşımları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Faizlerle başlayalım.
Tasarruf paketinde, kamuda işe alımlar da çıkınca KPSS çalışanların düşünceleri...
Biraz sorun olmuş sanki.
Yaz, sadece zenginlere mi gelecek?
Bu faiz oranlarıyla uçak gemisine dönecek gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
KPSS, kursları da dertli.
Boyutu değil kafeini önemli.
Anneni, babanı anladığın o yaşa erken gelmişsindir.
Bir elin parmakları kadar kalan kişilerden biri.
Maaşın ertesi günü...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güne başlama motivasyon konuşması gibi.
Herkesin doğal rengini öğreneceğiz gibi bir his.
İnsanların kendine sormadığı soruları soran birileri oluyor.
Alışverişsiz olan kısım bu yalnız... Sizin isyanınız ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın