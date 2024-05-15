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Milyonların Ortak Sesi Olmuş Ekonomik Krizi Bağrımızda Hissettiren 14 Tweet

Milyonların Ortak Sesi Olmuş Ekonomik Krizi Bağrımızda Hissettiren 14 Tweet

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.05.2024 - 17:32 Son Güncelleme: 15.05.2024 - 17:33

Son yıllarda alım gücümüzdeki değişimi cüzdandan çok damarlarımızda hissederken, hislerimize tercüman olan paylaşımları derledik.

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Faizlerle başlayalım.

Faizlerle başlayalım.
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Tasarruf paketinde, kamuda işe alımlar da çıkınca KPSS çalışanların düşünceleri...

Tasarruf paketinde, kamuda işe alımlar da çıkınca KPSS çalışanların düşünceleri...
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Biraz sorun olmuş sanki.

Biraz sorun olmuş sanki.
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Yaz, sadece zenginlere mi gelecek?

Yaz, sadece zenginlere mi gelecek?
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Bu faiz oranlarıyla uçak gemisine dönecek gibi.

Bu faiz oranlarıyla uçak gemisine dönecek gibi.
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KPSS, kursları da dertli.

Boyutu değil kafeini önemli.

Boyutu değil kafeini önemli.
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Anneni, babanı anladığın o yaşa erken gelmişsindir.

Bir elin parmakları kadar kalan kişilerden biri.

Bir elin parmakları kadar kalan kişilerden biri.
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Maaşın ertesi günü...

Maaşın ertesi günü...
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Güne başlama motivasyon konuşması gibi.

Güne başlama motivasyon konuşması gibi.
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Herkesin doğal rengini öğreneceğiz gibi bir his.

Herkesin doğal rengini öğreneceğiz gibi bir his.
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İnsanların kendine sormadığı soruları soran birileri oluyor.

İnsanların kendine sormadığı soruları soran birileri oluyor.
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Alışverişsiz olan kısım bu yalnız... Sizin isyanınız ne?

Alışverişsiz olan kısım bu yalnız... Sizin isyanınız ne?
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