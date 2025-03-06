Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları: "Metinde Yer Almayan Ateşkes Gibi Hususlar..."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: (Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına ilişkin) 'Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. TSK terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir.'

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