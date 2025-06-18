Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi İran Sınırına Gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van’a gitti.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki ekip İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van’a gitti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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