Mikrodalga Fırını Temizlerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Detay
Mikrodalga Fırını Temizlerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Detay
Mikrodalga fırın, mutfakta vakit geçirmeyi sevmeyenler için adeta bir süper kahraman gibi rol oynuyor. Uzun süreli kullanımlarda ise kirlenmesi kaçınılmaz oluyor. Fırını temizlerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor tek tek anlattık! 🥳
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1. İlk olarak güvenlik önlemlerini almalısınız.
2. Ortasındaki döner tablayı sökerek işe başlayın.
3. Fırıını temizleme malzemenizi özenle seçmelisiniz.
4. Zorlu lekeler için kolları sıvamalısınız!
5. Mikrodalga fırının iç yüzeyinin ne kadar hassas olduğunu unutmayın.
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6. Bizim tavsiyemiz her zaman doğal bir temizlikten yana...
7. Fırının içindeki kötü kokudan kurtulalım...
8. Temizlikten sonra mutlaka kurulama işlemi yapın.
9. Kapı contasını da temizlemeyi unutmayın.
10. Düzenli olarak bakım yapmalısınız.
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