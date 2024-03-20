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Mikrodalga Fırını Temizlerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Detay

etiket Mikrodalga Fırını Temizlerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Detay

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 14:06

Mikrodalga fırın, mutfakta vakit geçirmeyi sevmeyenler için adeta bir süper kahraman gibi rol oynuyor. Uzun süreli kullanımlarda ise kirlenmesi kaçınılmaz oluyor. Fırını temizlerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor tek tek anlattık! 🥳

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1. İlk olarak güvenlik önlemlerini almalısınız.

Mikrodalga fırını kapatın ve elektrik ile olan bağlantısını kesin. Fişi çektikten sonra kaza riskini önlemek için fırının soğumasını beklemelisiniz. Bu hem ilk hem de en önemli madde olabilir. Önce güvenlik!

2. Ortasındaki döner tablayı sökerek işe başlayın.

Temizlik yaparken mikrodalgayı en küçük haline getirmekte fayda var. Sökülebilecek maddeleri çıkarıp kenara koymalısınız. Hem de sakarlık durumunu da engellemiş olursunuz! 😅

3. Fırıını temizleme malzemenizi özenle seçmelisiniz.

Islatılmış bir bez veya sünger kullanın. Doğal temizleyiciler kullanabilirsiniz. Örneğin, bulaşık deterjanı fırını temizlemek için iyi bir seçenektir.

4. Zorlu lekeler için kolları sıvamalısınız!

Mikrodalga fırın deyince akla ilk olarak zorlu lekeler geliyor. Yemek kalıntıları da fırında iz bırakmak konusunda adeta bir usta... Kurumuş yağ lekeleri için fırına uygun bir yağçöz ile temizleyin.

5. Mikrodalga fırının iç yüzeyinin ne kadar hassas olduğunu unutmayın.

Temizlik yaparken mutlaka yumuşak bir bez kullanın. Tel veya sert maddeler, fırının iç yüzeyine zarar verir. Çiziklere sebep olur ve fırının içindeki yüzeylerin emiciliğini bozabilir.

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6. Bizim tavsiyemiz her zaman doğal bir temizlikten yana...

Limon suyu veya doğal temizlik ürünleri kullanarak temizleme yapabilirsiniz. Kimyasal içerikli temizlik maddeleri fırının içinde kalıntı bırakabilir. veya fırının içindeki malzemelere zarar verebilir.

7. Fırının içindeki kötü kokudan kurtulalım...

Fırında oluşabilecek kötü kokuları gidermek için içine bir miktar limon suyu veya sirke koyarak birkaç dakika ısıtın. Ardından buharlaşan karışımı bir bezle silerek temizleyin.

8. Temizlikten sonra mutlaka kurulama işlemi yapın.

8. Temizlikten sonra mutlaka kurulama işlemi yapın.

Temizlik işleminden sonra fırının iç yüzeylerini kuru bir bezle silerek kurulayın. Nemli kalan yüzeylerde problem çıkmasının önüne geçmek için temiz bir bez iş görür.

9. Kapı contasını da temizlemeyi unutmayın.

En az iç yüzeyi kadar kapının contası da önemlidir. Bu temizlik fırın kapısının düzgün kapanmasını sağlar ve sızdırmazlık sağlar.

10. Düzenli olarak bakım yapmalısınız.

Mikrodalga fırının içini düzenli olarak temizlemek, birikintilerin ve kötü kokuların oluşmasını önler. Bu nedenle fırını düzenli aralıklarla temizleyiniz.

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