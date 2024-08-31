MHP’nin Acı Günü: Feti Yıldız’ın Eşi Hayatını Kaybetti
MHP’nin Acı Günü: Feti Yıldız’ın Eşi Hayatını Kaybetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi Yasemen Yıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören Yasemen Yıldız’ın cenazesi yarın düzünelenecek.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören eşi Yasemen Yıldız vefat etti.
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Yasemen Yıldız’ın cenazesi yarın İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Anadolu Hisarı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa defnedilecek.
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