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MHP’nin Acı Günü: Feti Yıldız’ın Eşi Hayatını Kaybetti

MHP’nin Acı Günü: Feti Yıldız’ın Eşi Hayatını Kaybetti

MHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.08.2024 - 09:13

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi Yasemen Yıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören Yasemen Yıldız’ın cenazesi yarın düzünelenecek.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören eşi Yasemen Yıldız vefat etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören eşi Yasemen Yıldız vefat etti.

Yasemen Yıldız’ın cenazesi yarın İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Anadolu Hisarı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa defnedilecek.

Yasemen Yıldız’ın cenazesi yarın İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Anadolu Hisarı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa defnedilecek.
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