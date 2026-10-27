Metalciler Neden Kafalarını Sallıyor? Headbang’in Hikayesi
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Bir metal konserine gittiysen muhtemelen manzarayı biliyorsun: Gitar riff'i giriyor, davul hızlanıyor ve bir anda onlarca insan aynı anda kafasını sallamaya başlıyor. Peki metalciler bunu neden yapıyor? Gel, metal kültürünün en ikonik hareketlerinden birinin nereden çıktığına ve nasıl bugünkü haline geldiğine bakalım. 👇
1. Headbang aslında metalden bile eski olabilir.
2. Sonra Black Sabbath ve Led Zeppelin sahneye çıktı!
3. “Headbanging” adının hikayesi ise biraz şehir efsanesi...
4. Metal büyüdükçe headbang de daha agresif hale geldi!
5. Peki neden özellikle metal müziğe bu kadar yakıştı?
6. “Headbanger” kelimesi zamanla metalci demenin başka bir yolu oldu!
7. Ama headbang'in bir bedeli var...
8. Bugün headbang neden hala metalin ayrılmaz bir parçası?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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