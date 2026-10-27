Metalciler Neden Kafalarını Sallıyor? Headbang’in Hikayesi

Burada işin eğlenceli kısmından biraz çıkıyoruz çünkü saatlerce kafa sallamak boyun ve omuzlara ciddi yük bindirebiliyor. Özellikle kafayı çok büyük bir açıyla ve çok hızlı hareket ettirmek kas zorlanmalarına, boyun ağrısına ve baş ağrısına yol açabiliyor. Metal dünyasında aşırı sert headbang için “neckbreaker” gibi ifadelerin kullanılması da boşuna değil. Yani en sevdiğin riff geldiğinde kendini kaybedebilirsin ama ertesi sabah boyun ağrısıyla uyanma ihtimali de var...