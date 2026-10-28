Metal Tarihinin En Vurucu Vokal Performansları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Metal müzikte gitar solosu kadar vokalin şarkıyı bambaşka bir yere taşıdığı anlar var. Bazen tek bir çığlık bütün şarkının önüne geçiyor, bazen de vokalist birkaç dakika boyunca sesini öyle bir kullanıyor ki “Bunu nasıl yaptı?” diye düşünüyorsun. İşte metal tarihinin unutulmayan 10 vokal performansı! 👇
1. Painkiller - Rob Halford
2. Stargazer - Ronnie James Dio
3. Hallowed Be Thy Name - Bruce Dickinson
4. Battle Hymn - Eric Adams
5. Keeper of the Seven Keys - Michael Kiske
6. Ravenous - Angela Gossow
7. Take Hold of the Flame - Geoff Tate
8. Welcome Home - King Diamond
9. Painkiller - Chuck Schuldiner
10. Ghost Love Score - Floor Jansen
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın