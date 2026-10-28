Metal Tarihinin En Vurucu Vokal Performansları

Dio'nun gücü sadece ne kadar yüksek söyleyebildiğinde değil, sesini nasıl kullandığında yatıyordu. Stargazer boyunca bir hikaye anlatır gibi ilerliyor, ardından şarkı büyüdükçe vokalini de giderek daha görkemli hale getiriyor. Sesi hem güçlü hem de son derece kontrollü ve bu yüzden yıllar geçse de performansın etkisi azalmıyor.