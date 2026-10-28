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Metal Tarihinin En Vurucu Vokal Performansları

etiket Metal Tarihinin En Vurucu Vokal Performansları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Metal müzikte gitar solosu kadar vokalin şarkıyı bambaşka bir yere taşıdığı anlar var. Bazen tek bir çığlık bütün şarkının önüne geçiyor, bazen de vokalist birkaç dakika boyunca sesini öyle bir kullanıyor ki “Bunu nasıl yaptı?” diye düşünüyorsun. İşte metal tarihinin unutulmayan 10 vokal performansı! 👇

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1. Painkiller - Rob Halford

Rob Halford'un Painkiller'daki ilk çığlığı bile şarkının geri kalanında neler olacağını anlatmaya yetiyor. 1990 tarihli parçada Halford, inanılmaz tizlere çıkarken aynı anda vokalin sertliğini de koruyor. Özellikle şarkının açılışındaki vokal, Halford'un neden “Metal God” lakabıyla anıldığını birkaç saniyede açıklıyor. Bu performans, heavy metal vokalinin hem güçlü hem de aşırı yüksek perdelerde nasıl kullanılabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri.

2. Stargazer - Ronnie James Dio

Dio'nun gücü sadece ne kadar yüksek söyleyebildiğinde değil, sesini nasıl kullandığında yatıyordu. Stargazer boyunca bir hikaye anlatır gibi ilerliyor, ardından şarkı büyüdükçe vokalini de giderek daha görkemli hale getiriyor. Sesi hem güçlü hem de son derece kontrollü ve bu yüzden yıllar geçse de performansın etkisi azalmıyor.

3. Hallowed Be Thy Name - Bruce Dickinson

Bruce Dickinson'ın Hallowed Be Thy Name performansı, vokalin bir şarkının dramatik yapısını nasıl taşıyabileceğini gösteriyor. Parça sakin ve hikaye anlatır gibi başlarken Dickinson'ın sesi de buna ayak uyduruyor, ardından şarkı yükseldikçe vokal iyice açılıyor. Özellikle son bölümlerdeki yüksek notalar, parçanın yarattığı gerilimi iyice artırıyor. Dickinson burada sadece doğru notaları söylemiyor, şarkının hikayesindeki çaresizliği ve korkuyu da sesine taşıyor.

4. Battle Hymn - Eric Adams

Battle Hymn, Adams'ın neden heavy metalin en güçlü vokalistlerinden biri olarak anıldığını gösteren parçalardan biri. Hem son derece temiz hem de güçlü olan sesi, Manowar'ın o devasa ve savaş marşı gibi sound'una cuk oturuyor! Şarkının yükseldiği anlarda kullandığı tizler ise zaten son noktayı koyuyor!

5. Keeper of the Seven Keys - Michael Kiske

Michael Kiske'nin sesi, power metalin neden bu kadar gösterişli bir vokal dünyasına dönüştüğünü anlamak için başlı başına yeterli. Keeper of the Seven Keys boyunca yüksek notalara zorlanmadan çıkıyor ve uzun melodik bölümleri büyük bir rahatlıkla taşıyor. Şarkı ilerledikçe vokalin yükselmesi de parçaya tam anlamıyla epik bir hava katıyor. Kiske'nin 80'lerde yaptığı bu kayıtlar, sonraki nesil power metal vokalistlerinin üzerinde ciddi bir etki bıraktı.

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6. Ravenous - Angela Gossow

Angela Gossow'nun Arch Enemy dönemindeki vokalleri, extreme metalde kadın vokalistler söz konusu olduğunda hala örnek gösterilen performanslardan. Ravenous'ta kullandığı derin growl, daha ilk saniyeden şarkının saldırganlığını ortaya koyuyor! Üstelik vokali sadece sert değil, ritmin içine son derece sıkı oturuyor ve gitarlarla birlikte adeta bir başka enstrüman gibi çalışıyor. Gossow'nun performansı, extreme metal vokalinin ne kadar güçlü ve karakteristik olabileceğini de gayet net gösteriyor.

7. Take Hold of the Flame - Geoff Tate

Geoff Tate'in vokali diğer isimlerden biraz farklı bir yerde duruyor çünkü gücünü sadece tizlerden almıyor. Take Hold of the Flame parçasında temiz, kontrollü ve son derece parlak bir vokal kullanırken gerektiğinde sesini ciddi şekilde yükseltiyor. Özellikle şarkının zirve noktalarında gitarların üzerine çıkabilmesi, Tate'in vokal kontrolünü gösteriyor.

8. Welcome Home - King Diamond

King Diamond'ı bu listeye koymasak olmazdı! Welcome Home şarkısında bir anda kalın ve karanlık bir vokalden neredeyse insanüstü tizlere çıkabilmesi, onun neden bu kadar benzersiz olduğunu gösteriyor. Özellikle falsetto kullanımı, dönemin heavy metal vokallerinden tamamen farklı bir karakter yaratıyordu. King Diamond'ın sesi bazen bir vokalistten çok, şarkının içindeki ayrı bir korku karakteri gibi hissettiriyor.

9. Painkiller - Chuck Schuldiner

Judas Priest'in Painkiller'ını coverlamak zaten başlı başına cesaret istiyor! Chuck Schuldiner ise parçayı olduğu gibi kopyalamak yerine Death'in dünyasına taşıdı. Halford'un tiz vokalinden farklı olarak Schuldiner çok daha keskin, agresif ve ekstrem bir yorum kullanıyor. Davulların ve gitarların yarattığı kaosun üzerine oturan vokal, şarkıya bambaşka bir karakter kazandırıyor.

10. Ghost Love Score - Floor Jansen

Floor Jansen'ın Ghost Love Score performansı, metal ile operatik vokalin nasıl bir araya gelebileceğinin en güzel örneklerinden. Özellikle Wacken 2013 performansında şarkı ilerledikçe sesini büyütüyor ve finalde orkestranın, koronun ve grubun üzerine çıkmayı başarıyor. Buradaki olay yalnızca yüksek notaya ulaşmak değil, yaklaşık 10 dakikalık parçanın bütün duygusal yükselişini vokaliyle taşımak. Floor'un performansı, metal vokalinin ne kadar geniş bir ifade alanına sahip olabileceğini tek başına gösteriyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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