Mercek Bulutu: Nadir Görülen Doğa Olayı Şanlıurfa’dan Gözlemlendi
Mercek Bulutu: Nadir Görülen Doğa Olayı Şanlıurfa’dan Gözlemlendi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. İlçe semalarında, mercek bulutları görüldü.
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Siverek ilçesi semalarında, bilimsel adı lenticularis olan mercek bulutları görüldü. İlginç şekliyle dikkat çeken bulutları vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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Meteoroloji uzmanlarına göre, mercek bulutları genellikle atmosferdeki su buharının, yüksek basınç altında sıcak hava akımlarıyla karşılaştığı durumlarda oluşuyor.
Özellikle rüzgarın dağlar veya engeller üzerinden geçerken dalgalanma hareketi yapması, bu tür bulutların meydana gelmesini sağlıyor. Genellikle dağlık bölgelerde görülen mercek bulutlarının, Siverek gibi düz bir arazide oluşması nadir bir durum olarak değerlendiriliyor.
İlçe halkı, gökyüzünde oluşan bu sıra dışı manzarayı cep telefonlarıyla kaydederken, gökyüzü fotoğrafçıları da bu doğa olayını görüntülemek için harekete geçti. Mercek bulutlarının bilimsel açıdan rüzgar hızı ve sıcaklık gibi meteorolojik veriler hakkında bilgi verdiği de ifade ediliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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