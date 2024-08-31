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Memleketin Her Yeri Bir Başka Güzel Dedirtecek Türkiye’de Görülmesi Gereken 10 Popüler Tarihi Mekan

etiket Memleketin Her Yeri Bir Başka Güzel Dedirtecek Türkiye’de Görülmesi Gereken 10 Popüler Tarihi Mekan

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:16

Eğer kültürel gezileri seviyorsanız size mükemmel önerilerimiz var! Bu yerleri not alın ve gittiğiniz her yerin keyfini sonuna kadar çıkarın!

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1. Patara Antik Kenti

1. Patara Antik Kenti

Kaş/Kalkan’da bulunan Patara Antik Kenti, aslında Likya Uygarlığı’nı anlamak için gidilmesi gereken yerlerden biri. 8.yüzyıla dayanan bir tarihi olan Patara Antik Kenti, dünyanın en eski demokratik meclis binasına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Noel Baba’nın doğum yeri olarak da biliniyor.

2. Letoon Antik Kenti

2. Letoon Antik Kenti

Letoon ise Liiya’nın dini merkezi olarak kabul ediliyor. Bu antik kentte tanrıça Leto ve çocukları Apollon ile Artemis’e adanmış tapınaklar bulunuyor. Letoon’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olduğunu eklemiş olalım.

3. Kayaköy

3. Kayaköy

Fethiye’deki Kayaköy, 1923’teki Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonrasında terk edilmiş bir Rum köyü. Yamaçlara yayılan köyde taş evler, kiliseler, şapel ve okul gibi yapılar bulunuyor. Yıllar önce terk edildiği için de hayalet kasaba gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığını da eklemiş olalım.

4. Kaya Mezarları

4. Kaya Mezarları

Dalyan’daki kaya mezarları, Kaunos Antik Kenti’nde yer alıyor. M.Ö. 4.yüzyıldan kalan kaya mezarları, kayalara oyulmuş anıtsal yapılardan oluşuyor. Bu mezarların yüksek yerlere yapılmasındaki amaç, ölülerin ruhlarının göğe yükselmesi inancından kaynaklanıyor.

5. Sarıgerme

5. Sarıgerme

Roma ve Bizans döneminden kalan kalıntıların yer aldığı Sarıgerme bölgesinde aynı zamanda mezarlar, surlar ve kilise bulunuyor. Tarihi yapıların yanı sıra doğal güzellikleri de bu bölgede bulabilirsiniz.

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6. Bodrum Kalesi

6. Bodrum Kalesi

15.yüzyılda inşa edilen Bodrum Kalesi, Bodrum’un simgesi olarak görülüyor. Saint Jean Şövalyeleri tarafından inşa edilmiş olan bu kale, Orta Çağ askeri mimarisini yansıtıyor. Bu kalenin içerisindeki müzede antik dönemden kalma amforalar, cam eserler ve birçok arkeolojik buluntu sergileniyor.

7. Efes Antik Kenti

7. Efes Antik Kenti

Efes Antik Kenti’ni herhalde bilmeyen yoktur. Efes, en büyük ve en iyi korunmuş antik kentlerden biridir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Antik kentte bulunan Artemis Tapınağı, Celcus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro gibi yapılar üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen hala büyüleyici bir yapıya sahip.

8. Bodrum Antik Tiyatrosu

8. Bodrum Antik Tiyatrosu

Antik tiyatro diyip geçmemek gerek çünkü bu yapı M.Ö. 4.yüzyılda inşa edilmiş. Tiyatro, 13 bin kişilik kapasiteye sahip. Ancak Bodrum Antik Tiyatrosu yalnızca geçmişte değil, bugün de kullanılır durumda. Bugün birçok ikonik konser ve çeşitli etkinlik o alanda yapılıyor.

9. Knidos Antik Kenti

9. Knidos Antik Kenti

Datça Yarımadası’nda bulunan Knidos Antik Kenti, sanat, ticaret ve bilim için önemli bir yer olarak görülüyordu. Afrodit Tapınağı’nın da içinde yer aldığı Knidos Antik Kenti, ayrıca antik dönemin en önemli astronomlarından biri olan Eudoxus’un da çalışmalarını gerçekleştirdiği yer olarak biliniyor.

10. Xanthos Antik Kenti

10. Xanthos Antik Kenti

Kaş yakınlarında bulunan Xanthos Antik Kenti, Likya’nın en önemli şehirlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu antik kentte Persler, Helenistik ve Roma dönemlerinden birçok yapıyı barındırıyor. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri!

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