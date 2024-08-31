Memleketin Her Yeri Bir Başka Güzel Dedirtecek Türkiye’de Görülmesi Gereken 10 Popüler Tarihi Mekan

Datça Yarımadası’nda bulunan Knidos Antik Kenti, sanat, ticaret ve bilim için önemli bir yer olarak görülüyordu. Afrodit Tapınağı’nın da içinde yer aldığı Knidos Antik Kenti, ayrıca antik dönemin en önemli astronomlarından biri olan Eudoxus’un da çalışmalarını gerçekleştirdiği yer olarak biliniyor.