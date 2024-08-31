Memleketin Her Yeri Bir Başka Güzel Dedirtecek Türkiye’de Görülmesi Gereken 10 Popüler Tarihi Mekan
Memleketin Her Yeri Bir Başka Güzel Dedirtecek Türkiye’de Görülmesi Gereken 10 Popüler Tarihi Mekan
Eğer kültürel gezileri seviyorsanız size mükemmel önerilerimiz var! Bu yerleri not alın ve gittiğiniz her yerin keyfini sonuna kadar çıkarın!
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1. Patara Antik Kenti
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2. Letoon Antik Kenti
3. Kayaköy
4. Kaya Mezarları
5. Sarıgerme
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