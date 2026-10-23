Meetup Istanbul 2026, Pazarlama ve İş Dünyasını "Beyond Control" Temasıyla Buluşturdu

Etkinliğin ana sahnesinde “Bir AI Yılı” başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin, yapay zekânın pazarlama dünyasında yalnızca operasyonel verimlilik sağlayan bir teknoloji olmanın ötesine geçtiğini vurguladı. Girgin, “Yapay zekâ, tüketicilerimizi anlama, karar alma ve deneyim tasarlama biçimlerimizi yeniden şekillendiriyor. Gerçek zamanlı veriler ve gelişen yapay zekâ çözümleriyle pazarlama stratejilerimizi daha dinamik, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir hâle getirebiliyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde fark yaratmak için yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak görmemeli; insan kaynağımızı, liderlik anlayışımızı ve iş süreçlerimizi de bu dönüşüme hazırlamalıyız. Beyond Control temasıyla da örtüştüğü üzere, her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine değişimi doğru okuyarak etki alanımızı güçlendirmeye odaklanmalıyız.” dedi.