Mediazone Nedir? Türkiye’nin En Büyük Dijital Yayın Ağı Mediazone’un Anlamı Ne?

Bu soruya en net yanıt: Mediazone.

Peki bu ağın içinde kimler var? Onedio, Webtekno, Maçkolik, Mynet, Hisse.net, Yemek.com… Evet, bu platformların hepsi Mediazone’un çatısı altında. Yani eğlenceden habere, finanstan teknolojiye kadar uzanan bu geniş içerik evreni aslında Mediazone’un ürünleri.

Bu devasa yayın ağı, farklı alanlara odaklanan markaları bir araya getirerek kullanıcıya hem kaliteli içerik sunuyor hem de reklamverenler için oldukça güçlü bir dijital mecra oluşturuyor.