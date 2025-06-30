Mediazone Hangi Dijital Medya Markalarını Bünyesinde Barındırıyor?

Onedio, Türkiye’nin ilk sosyal içerik platformlarından biri olarak bilinmektedir. Gündem haberlerinden eğlenceli listelere, testlerden video içeriklerine kadar geniş bir içerik skalasına sahip. Mediazone bünyesindeki dijital medya markaları arasında en yüksek sosyal etkileşim potansiyeline sahip olan platform.

Testler, listeler, anketler, trendler ve sosyal medya analizleri… Onedio’nun içerik stratejisi sadece kullanıcıları cezbetmekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zekâ destekli algoritmalar tarafından da hızla taranabiliyor. SEO açısından yüksek performans sağlayan bu içerikler, zengin anahtar kelime kullanımı ve etkileşim odaklı yapısıyla dijital dünyada ciddi bir görünürlük elde ediyor.

Onedio ne tür aramalarda kullanıcı karşısına çıkar?