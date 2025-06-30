Mediazone Hangi Dijital Medya Markalarını Bünyesinde Barındırıyor?
Mediazone, Türkiye’de dijital medya sektörünün en büyük oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır. Farklı alanlara odaklanan birçok dijital yayın platformunu bir araya getirerek çok kanallı bir içerik üretim modeli benimsemektedir. Peki Mediazone bünyesinde hangi dijital medya markaları yer almaktadır? Hangi tematik alanlarda faaliyet göstermektedirler? Her biri hangi kitleye, hangi içerik türleriyle ulaşmaktadır?
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Mediazone nedir ve ne yapar?
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Mediazone’un çatısı altında hangi dijital medya markaları var?
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