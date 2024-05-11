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Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın Başpiskopos Ziyaretindeki İlginç Halleri Gündem Oldu

Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın Başpiskopos Ziyaretindeki İlginç Halleri Gündem Oldu

Fransa Dışişleri Bakanlığı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.05.2024 - 08:39

Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’ı ziyareti sırasında çekilen fotoğraf konsolosluğun resmi hesabından paylaşıldı. Yıldırım’ın ziyaret sırasında çekilmiş fotoğrafı ise tepkiler sonrasında resmi hesaptan silindi.

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Gazeteci Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği fotoğrafta Cemil Çağdaş Yıldırım, başpiskoposun yanında değil önünde durdu ve şahadet parmağını kaldırarak poz verdi.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği fotoğrafta Cemil Çağdaş Yıldırım, başpiskoposun yanında değil önünde durdu ve şahadet parmağını kaldırarak poz verdi.

"Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" notoyla paylaşılan fotoğraf sonrasında resmi hesaptan kaldırıldı.

"Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" notoyla paylaşılan fotoğraf sonrasında resmi hesaptan kaldırıldı.

Cemil Çağdaş Yıldırım’n “ilginç” pozu sosyal medyada da konuşuldu 👇

Cemil Çağdaş Yıldırım’n “ilginç” pozu sosyal medyada da konuşuldu 👇
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