Londra'da İstanbul Portföy Sponsorluğunda İKSV Genç Sanatçı Fonu Yararına Bir Gala Gecesi Düzenlendi
Londra'da İstanbul Portföy Sponsorluğunda İKSV Genç Sanatçı Fonu Yararına Bir Gala Gecesi Düzenlendi
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İKSV, genç sanatçıların eser üretimlerini desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu yararına, İstanbul Portföy sponsorluğunda Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenen gala gecesine iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Etkinlikte toplanan bağışlarla, fona yaklaşık 360 bin İngiliz Sterlini tutarında kaynak aktarıldı.
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