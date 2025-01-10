Lipa'nın Yangın Paylaşımından Beckham'ın Doğum Gününe 10 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Lipa'nın Yangın Paylaşımından Beckham'ın Doğum Gününe 10 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Jennifer Lopez
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David Beckham
Kendall Jenner
Hailey Bieber
Shay Mitchell
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Paris Hilton
Dua Lipa
Demi Lovato
Joe Jonas
Cardi B
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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