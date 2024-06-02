LGS Cevap Anahtarı Yayımlandı: MEB, LGS Soru ve Cevaplarını Açıkladı
LGS Cevap Anahtarı Yayımlandı: MEB, LGS Soru ve Cevaplarını Açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını 'http://meb.gov.tr' adresinden yayımladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.
Öğrenciler LGS sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurmuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soruları ve cevapları kısa sürede paylaşıldı.
Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın