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LGS Cevap Anahtarı Yayımlandı: MEB, LGS Soru ve Cevaplarını Açıkladı

LGS Cevap Anahtarı Yayımlandı: MEB, LGS Soru ve Cevaplarını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.06.2024 - 14:12 Son Güncelleme: 02.06.2024 - 14:15

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını 'http://meb.gov.tr' adresinden yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

Öğrenciler LGS sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

Öğrenciler LGS sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurmuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soruları ve cevapları kısa sürede paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurmuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soruları ve cevapları kısa sürede paylaşıldı.

Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

LGS SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI

LGS SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI

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