LC Waikiki, Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Okulu ile Çalışanların Yetkinliklerini Geliştiriyor
LC Waikiki, Kurumsal Akademi çatısı altında hayata geçirdiği Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Okulu ile çalışanlarının yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve dijital okuryazarlık alanlarında yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle yürütülen programı başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.
LC Waikiki, Avrupa’nın en büyük üç moda perakendecisinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışanlarının dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kurumsal Akademi tarafından hayata geçirilen Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Okulu, çalışanların dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerini anlayarak iş süreçlerinde etkin şekilde kullanabilmelerini amaçlıyor.
Dijital yetkinliklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor
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