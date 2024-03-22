Kurulukla Mücadelede Gece Mucizesi: Slugging Rutini ile Cildinize Uzun Süreli Nem Kalkanı Oluşturma Yöntemleri

Cildi yoğun şekilde nemlendiren ürünlerden biri de bu balm. Cilt bariyerini desteklemek ve nemlendirmek için balm çok etkili! Balm, önce cildi nemlendiriyor, sonra o nemi cilde güzelce hapsediyor. Kuru ciltliler için ideal olsa da tüm cilt tipleri kullanabiliyor.

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