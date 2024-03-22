Kurulukla Mücadelede Gece Mucizesi: Slugging Rutini ile Cildinize Uzun Süreli Nem Kalkanı Oluşturma Yöntemleri
Kurulukla Mücadelede Gece Mucizesi: Slugging Rutini ile Cildinize Uzun Süreli Nem Kalkanı Oluşturma Yöntemleri
Slugging, yeni akım bir bakım rutini. Kore'den gelen bakım rutininin amacı cildi nemlendirmek. Kuru bir cildiniz varsa ihtiyacınız olan rutin hakkında detaylı bilgi için içeriğe buyurun!
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Slugging, yeni bir bakım çeşidi.
Kuru ciltleri olanlar için slugging kullanılabilir bir yöntem.
Peki slugging kavramı nereden geliyor?
Her uygulamada olduğu gibi slugging rutinine de başlamadan önce cildi önce şöyle güzel bir temizlemek gerekiyor.
Bibimcos Çift Aşamalı Temizlik Seti
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Slugging yönteminde cilt yoğun bir şekilde nemlendiriliyor.
Bibimcos Hyaluronic Booster Yoğun Nemlendirici Serum
Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem
Bibimcos Hydro-Peptide Yoğun Nemlendirici Balm
Kullanacağınız bu ürünlerle cildiniz neme doyuracak ve sağlıklı bir cilde kavuşacaksınız!
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Bibimcos Slugging Method Cilt Nemlendirici Set
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