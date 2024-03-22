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Kurulukla Mücadelede Gece Mucizesi: Slugging Rutini ile Cildinize Uzun Süreli Nem Kalkanı Oluşturma Yöntemleri

etiket Kurulukla Mücadelede Gece Mucizesi: Slugging Rutini ile Cildinize Uzun Süreli Nem Kalkanı Oluşturma Yöntemleri

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 16:31

Slugging, yeni akım bir bakım rutini. Kore'den gelen bakım rutininin amacı cildi nemlendirmek. Kuru bir cildiniz varsa ihtiyacınız olan rutin hakkında detaylı bilgi için içeriğe buyurun!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Slugging, yeni bir bakım çeşidi.

Bu bakım daha çok kuru ciltlilere özel. Kore'den gelen bu bakım rutini cildin nemlenmesine yarıyor. Cildi iyice nemlendiren slugging yöntemi aynı zamanda nemi de cilde hapsediyor.

Kuru ciltleri olanlar için slugging kullanılabilir bir yöntem.

Kuru cildi olanların en çok şikayeti pul pul olma, kuruluk ve gerginlik. Bu şikayetleri ortadan kaldırmanın yolu ise cildi güzelce nemlendirmek. Slugging yöntemini uyguladığınızda cildiniz daha sağlıklı ve nemli oluyor.

Peki slugging kavramı nereden geliyor?

Bu kavram her yürüdüğünde arkasında ıslaklık bırakan sümüklü böcekten gelmiş. Sümüklü böceğin sürekli ıslak olması nedeniyle bu ad verilmiş.

Her uygulamada olduğu gibi slugging rutinine de başlamadan önce cildi önce şöyle güzel bir temizlemek gerekiyor.

Cildinizi temizledikten sonra nemlenmiş haliyle slugging ürünlerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bibimcos Çift Aşamalı Temizlik Seti

Bibimcos Çift Aşamalı Temizlik Seti

Rutine başlamadan önce cildin temizliği için bu seti kullanabilirsiniz. Yağ temizleyici ve temizleyici köpükten oluşan set ile cildiniz tertemiz oluyor. 

Ciltteki her şeyi temizlemek için kullanabileceğiniz seti buraya tıklayarak alabilirsiniz.

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Slugging yönteminde cilt yoğun bir şekilde nemlendiriliyor.

Kuru ciltler için en önemli problem nem eksiği. Bu yöntem için yoğun nemlendirici ürünlere ihtiyaç var. Bu ürünler ise şunlar: 👇

Bibimcos Hyaluronic Booster Yoğun Nemlendirici Serum

Bibimcos Hyaluronic Booster Yoğun Nemlendirici Serum

Yoğun nemlendirici serumun içinde 8 farklı türde hyaluronik asit bulunuyor. Serum cildi neme doyurduğu için kuru ciltler için ideal bir ürün. Cildi neme doyurmanın yanında nemi ciltte tutmaya da yarıyor.  

Cilt bariyerini güçlendiren serum kuru ciltler için kurtarıcı! 

Sizin de cildinizde kuruluk problemi varsa hemen buraya tıklayarak nemlendirici serumu satın alabilirsiniz.

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Cildi en iyi şekilde nemlendirmenin yolu yoğun nemlendirici kremler kullanmak. Ciltte ağırlık hissi bırakmayan krem, yoğun nemlendirme etkisiyle kuru cilde sahiplerin mutlaka edinmesi gereken bir ürün. Cildi nemlendirdikten sonra o nemi ciltte hapsetmeye de yarıyor.  

Besleyici yapısıyla kuru cilde sahip herkesin alması gereken kremi sepete atmak için tıklayın.

Bibimcos Hydro-Peptide Yoğun Nemlendirici Balm

Bibimcos Hydro-Peptide Yoğun Nemlendirici Balm

Cildi yoğun şekilde nemlendiren ürünlerden biri de bu balm. Cilt bariyerini desteklemek ve nemlendirmek için balm çok etkili! Balm, önce cildi nemlendiriyor, sonra o nemi cilde güzelce hapsediyor. Kuru ciltliler için ideal olsa da tüm cilt tipleri kullanabiliyor. 

Cildinizde uzun süreli bir nemlendirme istiyorsanız hemen tıklayın.

Kullanacağınız bu ürünlerle cildiniz neme doyuracak ve sağlıklı bir cilde kavuşacaksınız!

Hyaluronic Booster Serum, cildinizi hızlıca rahatlatıyor. Üzerine uyguladığınız  Bibimcos Krem ile cildiniz iyice nemleniyor. Son olarak Bibimcos Hydro-Peptide Balm kullanarak tüm gece cildinizi neme doyuruyorsunuz. 💅

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Bibimcos Slugging Method Cilt Nemlendirici Set

Bibimcos Slugging Method Cilt Nemlendirici Set

Slugging rutinini gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan sadece bu set! Kore cilt bakımları arasında en sevilen slugging methodu cildi yoğun şekilde nemlendirerek neme doyuruyor. 

Özellikle kuru ciltlilerin kullanması gereken ürünleri almak için tıklayın.

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