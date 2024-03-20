Kulaklıklarınızı Takın ve Patlamaya Hazır Olun: Dünyayla Olan İletişiminizi Sıfıra İndirecek 16 Şarkı
Kulaklıklarınızı Takın ve Patlamaya Hazır Olun: Dünyayla Olan İletişiminizi Sıfıra İndirecek 16 Şarkı
Kulağımda bir şeyler çalsın ve hiçbir şey düşünmeyeyim, sadece dans etmek istiyorum diyenler için patlamalı bir playlist hazırladık! İnsanın bazı zamanlar sadece eğlenceye ihtiyacı oluyor...
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1. Dead Man's Party
2. Depeche Mode - Everything Counts (Official Video)
3. She Wants Revenge - Tear You Apart
4. Daft Punk - Veridis Quo (Official Video)
5. Bronski Beat - Smalltown Boy (Official Video)
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6. Soft Cell - Tainted Love (Official Music Video)
7. Pain (Remastered)
8. Joy Division - Atmosphere [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
9. FARAH DANCING GIRLS
10. Khabnama
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11. White Lies - Death (Official Video)
12. Hong Kong Garden
13. Sonic Youth - Kool Thing
14. Delta 5 – Try (from Singles & Sessions 1979-1981)
15. alt-J - In Cold Blood (Official Video)
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16. Siouxsie And The Banshees - Candyman (Official Music Video)
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