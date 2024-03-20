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Kulaklıklarınızı Takın ve Patlamaya Hazır Olun: Dünyayla Olan İletişiminizi Sıfıra İndirecek 16 Şarkı

etiket Kulaklıklarınızı Takın ve Patlamaya Hazır Olun: Dünyayla Olan İletişiminizi Sıfıra İndirecek 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 18:01

Kulağımda bir şeyler çalsın ve hiçbir şey düşünmeyeyim, sadece dans etmek istiyorum diyenler için patlamalı bir playlist hazırladık! İnsanın bazı zamanlar sadece eğlenceye ihtiyacı oluyor...

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1. Dead Man's Party

2. Depeche Mode - Everything Counts (Official Video)

3. She Wants Revenge - Tear You Apart

4. Daft Punk - Veridis Quo (Official Video)

5. Bronski Beat - Smalltown Boy (Official Video)

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6. Soft Cell - Tainted Love (Official Music Video)

7. Pain (Remastered)

8. Joy Division - Atmosphere [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

9. FARAH DANCING GIRLS

10. Khabnama

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11. White Lies - Death (Official Video)

12. Hong Kong Garden

13. Sonic Youth - Kool Thing

14. Delta 5 – Try (from Singles & Sessions 1979-1981)

15. alt-J - In Cold Blood (Official Video)

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16. Siouxsie And The Banshees - Candyman (Official Music Video)

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