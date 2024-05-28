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Küçük Tekerlekler Büyük Tutkular: Diecast Koleksiyoncuları İçin Göz Alıcı 9 Model

etiket Küçük Tekerlekler Büyük Tutkular: Diecast Koleksiyoncuları İçin Göz Alıcı 9 Model

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 14:01

Araba koleksiyonu yapıyorsanız sizin için eşsiz parçaları bir araya getirdik. Gelin koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz yeni parçalara birlikte bakalım.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Hot Wheels

1. Hot Wheels

Hot Wheels markasının araba modellerini bilmeyen yoktur. Bu arabalar koleksiyon yapanların çok sevdiği modeller. Özellikle sadece Hot Wheels koleksiyonu yapmak da mümkün. Eğer siz de araba koleksiyonu yapıyorsanız bu arabaya bakabilirsiniz. 

Hot Wheels arabalarınıza yenisini katmak istiyorsanız tıklayın.

2. Matchbox

2. Matchbox

Model araba koleksiyonunuza yenisini eklemek istiyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz.1/64 ölçekli model arabanın detaylarına hayran kalacaksınız. İster kendi koleksiyonunuza ister sevdiklerinize hediye olarak alabileceğiniz model arabaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

3. Green Light

3. Green Light

Plymouth Fury model araba klasik araba sevenlerin bayılacağı bir araba. 1/43 ölçekli araba, koleksiyonerlerin mutlaka alması gereken bir model. 

İncelemek için buradan ulaşabilirsiniz.

4. Tomica

4. Tomica

Tomica koleksiyonerlerin en bayıldıklarından. Koleksiyonunuzda eksik parçalar varsa hemen tamamlamak için bu araba modeline bakabilirsiniz.

İncelemek için tıklayın.

5. Jada Toys

5. Jada Toys

1/24 ölçekli bu model arabalar koleksiyonunuza çok yakışacak. 4 taneden oluşan set koleksiyonuzun en sevdiğiniz parçaları olmaya aday. Hızlı ve Öfkeli filmindeki arabaların yer aldığı alternatiflerden dört tanesini seçebiliyorsunuz. 

Çok gerçekçi duran model arabalar için tıklayın.

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6. Ignition Model Araba

6. Ignition Model Araba

1/18 ölçekli model araba gerçeğinin çok benzeri. Her detayı özenle yapılan araba metal rengiyle çok güzel duruyor. Orijinal parçalarını görebileceğiniz araba ile koleksiyonunuz zenginleşecek.

Bu arabayı görmek için tıklayabilirsiniz.

7. Tarmac Works

7. Tarmac Works

Mercedes marka araba, Mercedes model koleksiyonu olanların alması gereken bir ürün. 1/64 ölçekli araba koleksiyon için ideal parçalardan. Beyaz rengiyle çok güzel arabayı beğendiyseniz tıklayın.

8. Hobby Japan

8. Hobby Japan

1/64 ölçekli araba sarı rengiyle çok şirin. Açılır tavan ve sert tavanın birbiriyle değiştirilebildiği model araba koleksiyon yapıyorsanız almanız gereken bir ürün. Mini araba koleksiyonunuzu geliştirmek ve güzelleştirmek istiyorsanız bu arabayı kaçırmayın deriz!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

9. Kyosho Diecast Koleksiyonu

9. Kyosho Diecast Koleksiyonu

Arabalar dışında iş makinesini de koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Pille çalışan arabanın kumandasının menzili 7 metre. İster oynayabileceğiniz isterseniz koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz iş makinesi ileri-geri hareket edebiliyor ve kazma hareketi yapabiliyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Daha fazla araba için buraya tıklayabilirsiniz.

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