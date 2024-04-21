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Küçük Kardeşinizle Araba Yolculuğunda Beraber Eğlenebileceğiniz 13 Şarkı

etiket Küçük Kardeşinizle Araba Yolculuğunda Beraber Eğlenebileceğiniz 13 Şarkı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 15:31

Bu liste aralarında biraz çok yaş farkı olan kız kardeşler için geliyor! Arabada beraber yolculuk yaparken, sizinde eğlenebileceğiniz, yeni neslin de ilgisini çekecek şarklıarı derledik!

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1. Melis Fis - Kara Kedi

2. BLACKPINK - 'How You Like That' DANCE PERFORMANCE VIDEO

3. Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz

4. Model - Dünya Tek Biz İkimiz

5. Ben Bir Gofret Değilim

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6. 4Yüz "Dandini" [Official Music Video ]

7. Melis Fis - Deliriyorum (Official Lyric Video)

8. Hepsi - Yalan (Official Video)

9. Nil Karaibrahimgil - Kek (Album Version)

10. Hepsi - Aşk Sakızı

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11. Marshmello & Anne-Marie - FRIENDS (Lyric Video) *OFFICIAL FRIENDZONE ANTHEM*

12. Mabel Matiz - Fan

13. BLACKPINK - ‘Pink Venom’ M/V

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