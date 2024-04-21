Küçük Kardeşinizle Araba Yolculuğunda Beraber Eğlenebileceğiniz 13 Şarkı
Küçük Kardeşinizle Araba Yolculuğunda Beraber Eğlenebileceğiniz 13 Şarkı
Bu liste aralarında biraz çok yaş farkı olan kız kardeşler için geliyor! Arabada beraber yolculuk yaparken, sizinde eğlenebileceğiniz, yeni neslin de ilgisini çekecek şarklıarı derledik!
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1. Melis Fis - Kara Kedi
2. BLACKPINK - 'How You Like That' DANCE PERFORMANCE VIDEO
3. Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz
4. Model - Dünya Tek Biz İkimiz
5. Ben Bir Gofret Değilim
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6. 4Yüz "Dandini" [Official Music Video ]
7. Melis Fis - Deliriyorum (Official Lyric Video)
8. Hepsi - Yalan (Official Video)
9. Nil Karaibrahimgil - Kek (Album Version)
10. Hepsi - Aşk Sakızı
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11. Marshmello & Anne-Marie - FRIENDS (Lyric Video) *OFFICIAL FRIENDZONE ANTHEM*
12. Mabel Matiz - Fan
13. BLACKPINK - ‘Pink Venom’ M/V
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