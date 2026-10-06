Kubilay Aka’dan Aşka Dair Samimi Açıklamalar: "Mükemmel Bir Sevgili Değilim"
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Kubilay Aka aşka bakışını anlattı. Vogue Türkiye’nin Ekim 2026 dijital kapağı için objektif karşısına geçen oyuncu, kariyerinden özel hayatına kadar pek çok konuda konuştu. Mesleğinde on yılı geride bırakan Aka, artık projelerini daha seçici bir gözle değerlendirdiğini söyledi. İlişkilerde nasıl biri olduğunu da anlatan oyuncu, kendisini kusursuz bir sevgili olarak tanımlamadı. Aka’nın açıklamalarına birlikte bakalım.
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Kubilay Aka, oyunculuğa başladığı ilk günden bugüne değişen önceliklerini anlattı.
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Yeni projesini kabul etme nedenini açıklayan Aka, izleyicilerin sokakta kendisinden hesap sorduğunu da söyledi.
Aşık olduğunda daha korumacı ve duygusal olduğunu söyleyen Aka, ilişkilerdeki hatalarını da kabul etti.
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