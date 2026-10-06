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Kubilay Aka’dan Aşka Dair Samimi Açıklamalar: "Mükemmel Bir Sevgili Değilim"

Kubilay Aka’dan Aşka Dair Samimi Açıklamalar: "Mükemmel Bir Sevgili Değilim"

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
06.10.2026 - 13:23
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Kubilay Aka aşka bakışını anlattı. Vogue Türkiye’nin Ekim 2026 dijital kapağı için objektif karşısına geçen oyuncu, kariyerinden özel hayatına kadar pek çok konuda konuştu. Mesleğinde on yılı geride bırakan Aka, artık projelerini daha seçici bir gözle değerlendirdiğini söyledi. İlişkilerde nasıl biri olduğunu da anlatan oyuncu, kendisini kusursuz bir sevgili olarak tanımlamadı. Aka’nın açıklamalarına birlikte bakalım.

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Kubilay Aka, oyunculuğa başladığı ilk günden bugüne değişen önceliklerini anlattı.

Kubilay Aka, oyunculuğa başladığı ilk günden bugüne değişen önceliklerini anlattı.

Kubilay Aka, Vogue Türkiye’nin Ekim 2026 dijital kapak konuğu oldu. Derginin özel çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu, röportajında yalnızca yeni projesini anlatmadı. Oyunculuğa nasıl başladığından bugün başarıyı nasıl tanımladığına kadar, kariyerinde değişen pek çok noktaya değindi.

On yıl önce denemek için adım attığı oyunculuk, zamanla hayatının merkezine yerleşti. Aka, mesleğe bir şans vermeyi hayatındaki en anlamlı kararlardan biri olarak görüyor. İlk projesi Vatanım Sensin de bu nedenle onun için ayrı bir anlam taşıyor. Oyuncu, dizinin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

“Vatanım Sensin benim için hayatımın yön değiştirdiği yer. İlk defa kamera karşısına geçtiğim, oyunculuğu gerçekten öğrenmeye başladığım iş.”

Kariyerinin ilk döneminde daha fazla çalışmak ve görünür olmak isteyen Aka’nın öncelikleri artık farklı. Oyuncu, bugün kendisini heyecanlandıran hikâyelere, karakterlere ve birlikte çalışacağı insanlara daha fazla önem verdiğini söyledi:

“Şimdi ise daha doğru olanın peşindeyim. İyi hikâye, iyi karakter, beni heyecanlandıran insanlar… Biraz daha seçici ve ne istediğini bilen bir yere geldim.”

Başarıya bakışının da bu süreçte değiştiğini anlatan Aka, ödülleri ve reytingleri değerli bulsa da bunların tek ölçüt olmadığını düşünüyor. Yaptığı işe duyduğu heyecanı korumak, oyuncunun bugün önem verdiği noktaların başında geliyor.

“Ödül, reyting, rakamlar tabii ki güzel ama insanın kendi yaptığı şeyden her daim heyecan duyabilmesi bence daha değerli.”

Yeni projesini kabul etme nedenini açıklayan Aka, izleyicilerin sokakta kendisinden hesap sorduğunu da söyledi.

Yeni projesini kabul etme nedenini açıklayan Aka, izleyicilerin sokakta kendisinden hesap sorduğunu da söyledi.

Kubilay Aka, röportajında ATV’de yayımlanan Mercan Köşk dizisine de değindi. Projeyi kabul etmesinde, karakterlerin yalnızca tek bir özellik üzerinden anlatılmamasının etkili olduğunu belirtti. Oyuncuya göre hikâyedeki herkesin kendine ait bir doğrusu, yarası ve sakladığı bir tarafı var.

Tarsus’un sıcaklığı, tarihi ve aile duygusunun hikâyenin gerilimiyle birleşmesini de etkileyici bulan Aka, canlandırdığı Aras karakteri üzerinden kendi hayatına ilişkin bazı konuları yeniden düşündüğünü anlattı. Bunlardan biri, her sorunun sürekli mücadele ederek çözülemeyeceği fikriydi:

“Bazen çözümün sürekli savaşmak değil, bazı şeyleri olduğu haliyle kabul etmek olduğunu Aras üzerinden tekrar düşündüğüm oldu.”

Aras ile Cemre’nin ilişkisini ise yalnızca bir aşk hikâyesi olarak görmüyor. Aka, iki karakterin karşılaşmasının hayatlarında bir dönüşüm yarattığını, birbirlerinin yaralarına ve daha önce fark etmedikleri yönlerine dokunduklarını söyledi.

Oyuncunun anlattıkları arasında izleyicilerle yaşadığı karşılaşmalar da vardı. Karakterleri hakkında gelen uzun yorumları okumaktan keyif aldığını belirten Aka, sette küçük görünen bir ayrıntının seyirci için ne kadar anlamlı olabildiğini bu mesajlardan öğrendiğini anlattı.

Sokaktaki karşılaşmalar ise bazen daha eğlenceli bir hal alıyor. Aka, izleyicilerin kendisine karakterlerinin adıyla seslenebildiğini ve dizide yaşananları gerçekten kendisi yapmış gibi konuşabildiğini söyledi:

“Karakterin adıyla seslenip, sanki gerçekten onun yaptığı bir şeyin hesabını sorar gibi konuşanlar oluyor. Birkaç saniye sonra karşılıklı gülmeye başlıyoruz.”

Aşık olduğunda daha korumacı ve duygusal olduğunu söyleyen Aka, ilişkilerdeki hatalarını da kabul etti.

Aşık olduğunda daha korumacı ve duygusal olduğunu söyleyen Aka, ilişkilerdeki hatalarını da kabul etti.

Röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri de oyuncunun aşka dair açıklamalarıydı. Kubilay Aka, aşık olduğunda daha paylaşımcı, korumacı ve duygusal birine dönüştüğünü anlattı. İyi bir ilişkinin temelinde ise güvenin ve doğru iletişimin bulunduğunu düşünüyor.

Karşısındaki kişiyi dinlemek, onun alanına saygı göstermek ve zor zamanlarında yanında olmak, Aka’nın ilişkide önem verdiği davranışlar arasında. Ancak oyuncu, bütün bunları anlatırken kendisini hatasız bir sevgili olarak tanımlamadı. Aksine, ilişkilerde hata yapabildiğini açıkça söyledi:

“Mükemmel bir sevgiliyim diyemem, zaten bunu diyen birinden biraz şüphelenirim. Hatalarım oluyor ama sevdiğim zaman gerçekten emek veren biriyim.”

Aka’nın hayatındaki sorgulamalar yalnızca ilişkilerle sınırlı değil. Kendisini enerjik, meraklı ve biraz da inatçı biri olarak anlatan oyuncu, kolay pes etmediğini söyledi. Bununla birlikte, bir şeye neden tutunduğunu artık daha fazla düşündüğünü belirtti:

“Bir şey zor olduğu için mi mücadele ediyorum, yoksa artık bana iyi gelmediği halde sırf kaybetmiş olmamak için mi tutunuyorum? İkincisiyse bırakmayı bilmek de bir güç bence.”

Yoğun hayatında kendisine iyi gelen şeyler ise oldukça sade. Spor, dalış, futbol, müzik ve hayvanlarıyla geçirdiği zaman, oyuncunun vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kendini şımartmak istediğinde sevdiği insanlarla güzel bir yemek yemeyi ve telefonundan birkaç saat uzaklaşmayı tercih ediyor.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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