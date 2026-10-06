Kubilay Aka’dan Aşka Dair Samimi Açıklamalar: "Mükemmel Bir Sevgili Değilim"

Kubilay Aka, Vogue Türkiye’nin Ekim 2026 dijital kapak konuğu oldu. Derginin özel çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu, röportajında yalnızca yeni projesini anlatmadı. Oyunculuğa nasıl başladığından bugün başarıyı nasıl tanımladığına kadar, kariyerinde değişen pek çok noktaya değindi.

On yıl önce denemek için adım attığı oyunculuk, zamanla hayatının merkezine yerleşti. Aka, mesleğe bir şans vermeyi hayatındaki en anlamlı kararlardan biri olarak görüyor. İlk projesi Vatanım Sensin de bu nedenle onun için ayrı bir anlam taşıyor. Oyuncu, dizinin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

“Vatanım Sensin benim için hayatımın yön değiştirdiği yer. İlk defa kamera karşısına geçtiğim, oyunculuğu gerçekten öğrenmeye başladığım iş.”

Kariyerinin ilk döneminde daha fazla çalışmak ve görünür olmak isteyen Aka’nın öncelikleri artık farklı. Oyuncu, bugün kendisini heyecanlandıran hikâyelere, karakterlere ve birlikte çalışacağı insanlara daha fazla önem verdiğini söyledi:

“Şimdi ise daha doğru olanın peşindeyim. İyi hikâye, iyi karakter, beni heyecanlandıran insanlar… Biraz daha seçici ve ne istediğini bilen bir yere geldim.”

Başarıya bakışının da bu süreçte değiştiğini anlatan Aka, ödülleri ve reytingleri değerli bulsa da bunların tek ölçüt olmadığını düşünüyor. Yaptığı işe duyduğu heyecanı korumak, oyuncunun bugün önem verdiği noktaların başında geliyor.

“Ödül, reyting, rakamlar tabii ki güzel ama insanın kendi yaptığı şeyden her daim heyecan duyabilmesi bence daha değerli.”