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Küba'ya Işınlanıyoruz: Müziğin Ritmini Keşfedeceğiniz 12 Şarkı

etiket Küba'ya Işınlanıyoruz: Müziğin Ritmini Keşfedeceğiniz 12 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 00:32

Küba'nın o eğlenceli havasını solumaya hazır mısınız? Dinlediğiniz anda sizi Küba'nın o renkli sokaklarına, ritmine ulaştıracak şarkıları özenle seçtik. Dinlerken kendinizi Küba sokaklarında hayal edebilir ve tüm vücudunuzu ritme bırakabilirsiniz. İşte karşınızda Küba'yı ayağınıza getirecek en iyi Küba parçaları!

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1. Compay Segundo – Guantanamera

2. Buena Vista Social Club – Chan Chan

3. Ibrahim Ferrer – Bruca Maniguá

4.

5. Omara Portuondo – Veinte Años

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6. Los Van Van - Sandunguera

7. Orishas – A lo cubano

8. Chucho Valdés – Mambo Influenciado

9. La Lupe – Puro Teatro

10. Havana D'Primera - Me Dicen Cuba

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11. Elito Revé y su Charangón – Aguita de Coco

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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