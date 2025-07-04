Küba'ya Işınlanıyoruz: Müziğin Ritmini Keşfedeceğiniz 12 Şarkı
Küba'nın o eğlenceli havasını solumaya hazır mısınız? Dinlediğiniz anda sizi Küba'nın o renkli sokaklarına, ritmine ulaştıracak şarkıları özenle seçtik. Dinlerken kendinizi Küba sokaklarında hayal edebilir ve tüm vücudunuzu ritme bırakabilirsiniz. İşte karşınızda Küba'yı ayağınıza getirecek en iyi Küba parçaları!
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1. Compay Segundo – Guantanamera
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2. Buena Vista Social Club – Chan Chan
3. Ibrahim Ferrer – Bruca Maniguá
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5. Omara Portuondo – Veinte Años
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6. Los Van Van - Sandunguera
7. Orishas – A lo cubano
8. Chucho Valdés – Mambo Influenciado
9. La Lupe – Puro Teatro
10. Havana D'Primera - Me Dicen Cuba
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11. Elito Revé y su Charangón – Aguita de Coco
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