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Kredi Kartınızı En Verimli Şekilde Kullanarak Nasıl Dünyayı Gezersiniz?

etiket Kredi Kartınızı En Verimli Şekilde Kullanarak Nasıl Dünyayı Gezersiniz?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 14:01

Toplanın, dünya turuna çıkıyoruz! Öyle ki kredi kartınızı doğru ve verimli şekilde kullandığınızda dünyayı daha kolay ve rahat şekilde gezebilirsiniz. Nasıl mı? Hemen keşfedelim!

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1. Hoş geldin bonuslarından yararlanın.

Pek çok kredi kartı, yeni kart sahiplerine belirli bir süre içinde belli bir harcama tutarına ulaşıldığında büyük miktarda seyahat puanı veya mil bonusu sunar. Bu bonuslar, ücretsiz uçuşlar veya konaklamalar için kullanılabilir.

2. Mil programlarına katılın.

Bazı kredi kartları, harcamalarınız karşılığında uçak bileti, otel konaklaması veya araba kiralama hizmetlerinde kullanılabilecek seyahat puanları veya mil kazandırır.

3. Harcama kategorilerine göre ekstra puan kazanın.

3. Harcama kategorilerine göre ekstra puan kazanın.

Kredi kartları, seyahatle ilgili harcamalar (uçak bileti, otel, restoran) için genellikle standart harcamalara göre daha fazla puan veya mil verir. Bu kategorilerdeki harcamalarınızı bu kartlarla yaparak avantaj sağlayabilirsiniz.

4. Havalimanı lounge girişlerinden yararlanın.

Bazı kredi kartlarının sunduğu avantajlardan biri de havalimanlarındaki lounge alanlarından yararlanmaktadır. Kart tipi ve avantajlarına göre lounge alanlarına ücretsiz girebilir veya indirimli şekilde giriş yaparak havalimanındaki bekleme sürenizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

5. Seyahat sigortasını bankanızdan yaptırın.

Pek çok kredi kartı, seyahat kazaları, bagaj kaybı veya gecikmeleri gibi durumlara karşı ücretsiz veya indirimli seyahat sigortası sunar. Bu, beklenmedik harcamalarınızı minimuma indirir.

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6. Puan ve millerinizi ekstra bagaj hakkı, uçakta yemek gibi alanlarda kullanın.

Bu sayede ekstra bagaj hakkı için para ödemenize gerek kalmaz. Mil ve puanlarınızı seyahatteki ihtiyacınıza göre değerlendirebilir ve bu şekilde tasarruf yapabilirsiniz.

7. Otel üyelik avantajlarını değerlendirin.

Kredi kartınızın otel zincirleriyle olan anlaşmaları sayesinde ücretsiz oda yükseltmeleri, geç çıkış veya ekstra hizmetler gibi avantajlar elde edebilirsiniz.

8. Araç kiralamalarını yaparken kartınızı kullanın.

Bazı kredi kartları, araç kiralamada indirim sağlar ve aynı zamanda kasko gibi ekstra sigorta bedellerinden muaf tutabilir. Bu da, yurtdışında araç kiralamayı daha uygun hale getirirken tasarruf etmenizi sağlar.

9. Yurt dışı harcamalarınızı döviz kuru veya Türk Lirası cinsinden seçin.

Yurt dışında kart ekstrenizi Euro veya Dolar olaraka alabilir ve bu şekilde ödeyebilirsiniz. Bu da döviz bozdururken para kaybetmenizi engeller. Gideceğiniz ülkeye göre Türk Lirası olarak da ekstrenizi ödeyebilirsiniz.

10. Acil durumlarda nakit avans kullanın.

Kredi kartları, acil durumlarda yabancı ülkelerde bile nakit avans çekmenize olanak tanır. Seyahat sırasında beklenmedik bir harcama durumu ortaya çıktığında, bu özellikten yararlanabilirsiniz.

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