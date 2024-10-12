Kredi Kartınızı En Verimli Şekilde Kullanarak Nasıl Dünyayı Gezersiniz?
Kredi Kartınızı En Verimli Şekilde Kullanarak Nasıl Dünyayı Gezersiniz?
Toplanın, dünya turuna çıkıyoruz! Öyle ki kredi kartınızı doğru ve verimli şekilde kullandığınızda dünyayı daha kolay ve rahat şekilde gezebilirsiniz. Nasıl mı? Hemen keşfedelim!
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1. Hoş geldin bonuslarından yararlanın.
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2. Mil programlarına katılın.
3. Harcama kategorilerine göre ekstra puan kazanın.
4. Havalimanı lounge girişlerinden yararlanın.
5. Seyahat sigortasını bankanızdan yaptırın.
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