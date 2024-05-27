Kozmetikte Önemli Satın Alma: Türk Yatırımcılar Flormar'ı Halka Arz Etmeyi Planlıyor

Bloomberg HT’den Hande Berktan'ın özel haberine göre, Esas Holding CEO'su Çağatay Özdoğru, satın almadaki amaçları için 'Şirkete değer katarak ileride tekrar bir stratejik yatırımcıya satarak veya halka arz yaparak getiri elde etmek' dedi.

Özdoğru, e-ticaret kanallarına odaklanacaklarını belirtirken, yeni ürünlere de yöneleceklerini belirtti.

Bu yatırımla Flormar markasının global büyümesinin hızlandırılması hedeflenirken, ar-Ge faaliyetlerine yaptığı yatırım yapılması amaçlanıyor.