Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kozmetikte Önemli Satın Alma: Türk Yatırımcılar Flormar'ı Halka Arz Etmeyi Planlıyor

Kozmetikte Önemli Satın Alma: Türk Yatırımcılar Flormar'ı Halka Arz Etmeyi Planlıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 14:32

Esas Private Equity, Tacirler Portföy ve Credia Partners, Fransız kozmetik markası Flormar'ı satın alarak halka arz etmeyi planlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Esas Private Equity, Tacirler Portföy ve özel girişim sermayesi fonu Credia Partners, Fransız Groupe Rocher’nin ünlü kozmetik markası Flormar’ı satın almayı planlıyor.

Esas Private Equity, Tacirler Portföy ve özel girişim sermayesi fonu Credia Partners, Fransız Groupe Rocher’nin ünlü kozmetik markası Flormar’ı satın almayı planlıyor.

Bloomberg HT’den Hande Berktan'ın özel haberine göre, Esas Holding CEO'su Çağatay Özdoğru, satın almadaki amaçları için 'Şirkete değer katarak ileride tekrar bir stratejik yatırımcıya satarak veya halka arz yaparak getiri elde etmek' dedi. 

Özdoğru, e-ticaret kanallarına odaklanacaklarını belirtirken, yeni ürünlere de yöneleceklerini belirtti. 

Bu yatırımla Flormar markasının global büyümesinin hızlandırılması hedeflenirken, ar-Ge faaliyetlerine yaptığı yatırım yapılması amaçlanıyor.

1950 yılında İtalya Milano'da kurulan kozmetik ve güzellik markası Flormar, 1970 yılında genel merkezini İstanbul'a taşıdı. Marka, dünya genelinde 100’den fazla ülkede mağazacılık faaliyetinde de bulunuyor.

1950 yılında İtalya Milano'da kurulan kozmetik ve güzellik markası Flormar, 1970 yılında genel merkezini İstanbul'a taşıdı. Marka, dünya genelinde 100’den fazla ülkede mağazacılık faaliyetinde de bulunuyor.

Mars Sinema Grubu, Peyman ve U.N. RoRo gibi yatırımları da bulunan Esas Private Equity portföyünde, Pegasus Hava Yolları, Korozo Ambalaj, Ayakkabı Dünyası, MACfit, Insider ve OPLOG gibi şirketleri de barındırıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın