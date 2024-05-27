Kozmetikte Önemli Satın Alma: Türk Yatırımcılar Flormar'ı Halka Arz Etmeyi Planlıyor
Kozmetikte Önemli Satın Alma: Türk Yatırımcılar Flormar'ı Halka Arz Etmeyi Planlıyor
Esas Private Equity, Tacirler Portföy ve Credia Partners, Fransız kozmetik markası Flormar'ı satın alarak halka arz etmeyi planlıyor.
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Esas Private Equity, Tacirler Portföy ve özel girişim sermayesi fonu Credia Partners, Fransız Groupe Rocher’nin ünlü kozmetik markası Flormar’ı satın almayı planlıyor.
1950 yılında İtalya Milano'da kurulan kozmetik ve güzellik markası Flormar, 1970 yılında genel merkezini İstanbul'a taşıdı. Marka, dünya genelinde 100’den fazla ülkede mağazacılık faaliyetinde de bulunuyor.
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