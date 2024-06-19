Koşuşturmayı Bir Kenara Bırak, Bu 10 Şarkıyla Dinlen!
Koşuşturmayı Bir Kenara Bırak, Bu 10 Şarkıyla Dinlen!
Bazen hayat o kadar hızlı akar ki, kendimizi unutuveririz değil mi? İşte tam da bu yüzden buradayım! Hadi gel, koşuşturmayı bir kenara bırakıp birlikte sakin bir mola verelim.
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1. Mor ve Ötesi - Cambaz
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2. Şebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan
3. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli
4. Mazhar Alanson - Benim Hala Umudum Var
5. Evdeki Saat - Uzunlar V1
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