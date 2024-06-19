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Koşuşturmayı Bir Kenara Bırak, Bu 10 Şarkıyla Dinlen!

etiket Koşuşturmayı Bir Kenara Bırak, Bu 10 Şarkıyla Dinlen!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 11:01

Bazen hayat o kadar hızlı akar ki, kendimizi unutuveririz değil mi? İşte tam da bu yüzden buradayım! Hadi gel, koşuşturmayı bir kenara bırakıp birlikte sakin bir mola verelim.

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1. Mor ve Ötesi - Cambaz

2. Şebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan

3. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli

4. Mazhar Alanson - Benim Hala Umudum Var

5. Evdeki Saat - Uzunlar V1

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6. Sertab Erener - Bu Böyle

7. Özlem Tekin - Dağları Deldim

8. Redd - Dünya

9. Barış Manço - Gülpembe

10. Yalın - Ah Be Kardeşim

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