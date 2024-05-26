Körkütük Aşık Olanların Her Sözünde Kendisini Bulacağı 12 Şarkı
Körkütük Aşık Olanların Her Sözünde Kendisini Bulacağı 12 Şarkı
Aşık olmak kadar güzeli var mı? Eğer sen de şu sıralar kendini aşık hissediyorsan bu şarkı önerilerimiz tam sana göre! Dikkat et de sözlerde çok kaybolma...
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1. Nova Norda - Aşka Çarem Yok
2. Taylor Swift - Everything Has Changed ft. Ed Sheeran
3. Emre Altuğ - Su Gibisin
4. Bruno Mars - Marry You
5. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah
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6. New West - Those Eyes
7. Ezhel - Felaket
8. Aydilge - Aşka Gel
9. twenty one pilots - Can't Help Falling In Love
10. Yalın - Sesinde Aşk Var
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