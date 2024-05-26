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Körkütük Aşık Olanların Her Sözünde Kendisini Bulacağı 12 Şarkı

etiket Körkütük Aşık Olanların Her Sözünde Kendisini Bulacağı 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 12:16

Aşık olmak kadar güzeli var mı? Eğer sen de şu sıralar kendini aşık hissediyorsan bu şarkı önerilerimiz tam sana göre! Dikkat et de sözlerde çok kaybolma...

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1. Nova Norda - Aşka Çarem Yok

2. Taylor Swift - Everything Has Changed ft. Ed Sheeran

3. Emre Altuğ - Su Gibisin

4. Bruno Mars - Marry You

5. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah

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6. New West - Those Eyes

7. Ezhel - Felaket

8. Aydilge - Aşka Gel

9. twenty one pilots - Can't Help Falling In Love

10. Yalın - Sesinde Aşk Var

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11. İskender Paydaş feat. Kenan Doğulu - Dr.

12. Kiss - I Was Made For Lovin' You

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