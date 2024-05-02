Korhan Berzeg'in Ölümünde Sırtlan Şüphesi! Bulunan Kemikler Üzerinde Diş İzi Aranıyor

Geçtiğimiz yıl köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait kemiklere ulaşılırken, Berzeg'in ölüm nedeni ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Berzeg'e ait kalıntıların bulunduğu bölgenin sırtlanların üreme alanı olduğu öğrenilirken, ölüm nedeninin vahşi hayvan saldırısı olabilme ihtimali üzerine araştırma başlatıldı.

Kaynak: NTV