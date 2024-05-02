Korhan Berzeg'in Ölümünde Sırtlan Şüphesi! Bulunan Kemikler Üzerinde Diş İzi Aranıyor
Korhan Berzeg'in Ölümünde Sırtlan Şüphesi! Bulunan Kemikler Üzerinde Diş İzi Aranıyor
Geçtiğimiz yıl köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait kemiklere ulaşılırken, Berzeg'in ölüm nedeni ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Berzeg'e ait kalıntıların bulunduğu bölgenin sırtlanların üreme alanı olduğu öğrenilirken, ölüm nedeninin vahşi hayvan saldırısı olabilme ihtimali üzerine araştırma başlatıldı.
Kaynak: NTV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in ölümü 316 gün sonra kesinleşti.
Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının daha önce 9 kez taranan bölge içerisinde bulunması kafalarda soru işareti yaratırken, Berzeg'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp raporu ile netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan NTV'de yer alan bilgiye göre, Berzeg'in ölüm nedeniyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Haberde yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği belirtilirken, bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu vurgulandı.
Berzeg’in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bu nedenle kemiklerde diş izi arandığı belirtildi.
Aynı zamanda cinayet ihtimali de masada tutulurken, bundan sonraki süreçte ölüm olayının gerçekleşme şekliyle ilgili istihbari çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Ölüm nedeni adli tıp raporuyla kesinleşecek olan Korhan Berzeg’in 12 kemik ve kafatası, adli tıptaki incelemelerin tamamlanmasının ardından toprağa verilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın