Köpeğinizle Keyifle Yürüyüş Yapabileceğiniz Türkiye'nin Dört Bir Yanındaki 13 Park ve Yürüyüş Rotası

Antalya'nın muhteşem sahil şeridinde bulunan Konyaaltı Sahil Parkı, hem deniz hem de doğa severler için ideal bir yürüyüş rotası. Patili dostunla birlikte Akdeniz’in masmavi suları eşliğinde yürüyüş yaparken, denizin kokusu ve sahilin serin esintisi seni yenileyecek. Parkın geniş yürüyüş yolları ve sahil boyunca uzanan yeşil alanlar, yürüyüşü daha keyifli hale getirecek.

Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş yaparken, deniz kenarındaki kafelerde mola verip bir şeyler içebilir, güneşin ve denizin tadını çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapmanın keyfi ise bambaşka!