Köpeğinizle Keyifle Yürüyüş Yapabileceğiniz Türkiye'nin Dört Bir Yanındaki 13 Park ve Yürüyüş Rotası
Köpeğinizle Keyifle Yürüyüş Yapabileceğiniz Türkiye'nin Dört Bir Yanındaki 13 Park ve Yürüyüş Rotası
Şehir hayatının karmaşasından kaçıp patili dostlarımızla huzur dolu yürüyüşler yapabileceğiniz yerler arayışında mısınız? O zaman doğru yerdesiniz! Türkiye’nin dört bir yanında, doğayla iç içe, hem sizin hem de tüylü dostlarınızın keyif alacağı harika parklar ve yürüyüş rotaları keşfetmeye ne dersiniz?
Hadi gelin, patili dostlarımızı da alıp birlikte yürüyüşe çıkalım ve doğanın tadını çıkaralım.
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1. Maçka Demokrasi Parkı - İstanbul
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2. Kordon Boyu - İzmir
3. Belgrad Ormanı - İstanbul
4. Kuğulu Park - Ankara
5. Bostanlı Sahili - İzmir
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6. Konyaaltı Sahili - Antalya
7. Seğmenler Parkı - Ankara
8. Çamlık Park - Denizli
9. Botanik Park - Bursa
10. Atatürk Parkı - Mersin
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