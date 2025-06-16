onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Köpeğiniz İçin Doğru Yetişkin Maması Hangisi? Detayları Burada!

etiket Köpeğiniz İçin Doğru Yetişkin Maması Hangisi? Detayları Burada!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 17:04

Herkes köpeğinin sağlıklı ve enerjik olmasını ister. Bunu sağlamanın yolu elbette doğru beslenmeden geçiyor. Tabii her mama her köpeğe uymuyor. Köpeğin yaşı, sağlık durumu ya da egzersiz seviyesi nasıl mama kullanman gerektiğini anlatıyor aslında. O yüzden herkesin kullandığı mama senin köpeğine uygun olmayabilir. Peki hangi köpek için hangi mama doğrudur?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pro Plan Adult Senstive Yetişkin Köpek Maması

Pro Plan Adult Senstive Yetişkin Köpek Maması

1-7 yaş arasındaki köpekler için uygun mama somonlu. Balık tadını seven köpekler bu mamayı sevecektir. Zengin formülü sindirim sistemini destekliyor ve köpeğinin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor. Hassas köpekler için uygun köpek maması 14 kiloluk. 

Pro Plan Adult Senstive Yetişkin Köpek Maması

Pro Plan Opti Digest Sensitive Orta Irk Yetişkin Köpek Maması

Pro Plan Opti Digest Sensitive Orta Irk Yetişkin Köpek Maması

Yetişkin köpeklerin kullanımına uygun mamayı 1-7 yaş arası köpekler tüketebiliyor. Kuzulu ve pirinçli mama orta ırk köpeklere özel. Mide ve sindirim konusunda sıkıntı yaşayan bir köpeğin varsa o zaman bu mamayı kullanabilirsin. Sindirim sistemini destekleyen mama kolay sindirilebiliyor. Kuzulu mama yüksek kaliteli protein içeriyor. 

Pro Plan Opti Digest Sensitive Orta Irk Yetişkin Köpek Maması

Royal Canin Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması

Royal Canin Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması

15 kiloluk mama büyük ırk yetişkin köpekler için üretilmiş. Yüksek kaliteli protein ve lif içeriği ile köpeğinin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlıyor. Benzersiz formülü ile sindirililebilirliği oldukça yüksek. Kemik ve eklem desteği de sunan mamanın içinde Omega-3 yağ asitleri var. 

Royal Canin Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması

Pro Plan Sensitive Skin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

Pro Plan Sensitive Skin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

3 kiloluk bu köpek maması somonlu ve pirinçli. Küçük ırk köpeklerin yetişkin olanları için uygun mama dermatolojik sorunlara karşı etkili. Deriyle ilgili tepkileri engellemeye yardımcı olan mamayı cilt problemi olan köpeğin için kullanabilirsin. İçinde çinko, omega-3, omega-6 yağ asitleri var. Bunlar tüy sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.

Pro Plan Sensitive Skin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

Pro Plan Large Athletic Yetişkin Köpek Maması

Pro Plan Large Athletic Yetişkin Köpek Maması

Büyük köpeklere uygun mama somonlu ve pirinçli. 1-7 yaş arası köpeklerin kullanabileceği mamanın içeriği köpeğinin kas yapısını destekliyor. Somon balığından gelen proteinler köpeğinin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. İçeriğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek selenyum, E ve C vitamini bulunuyor. Ayrıca içinde omega-3 ve omega-6 var, bunlar da tüy ve deri sağlığı için önemli.

Pro Plan Large Athletic Yetişkin Köpek Maması

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dog Chow Adult Yetişkin Köpek Maması

Dog Chow Adult Yetişkin Köpek Maması

Kuzu etli mamaları köpeğin seviyorsa bu mamayı tercih edebilirsin. 14 kiloluk paketle gelen mama 1 yaş üzeri köpekler için uygun. Kuzu etinden gelen yüksek kaliteli protein ve tahıl içeriği, köpeğin için oldukça yeterli. Dengeli ve sağlıklı bir mama arayışındaysan bu mamayı inceleyebilirsin. İçindeki E vitamini köpeğinin doğal savunma mekanizmasını güçlendiriyor.

Dog Chow Adult Yetişkin Köpek Maması

Royal Canin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

Royal Canin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

3 kiloluk bu mama yetişkin köpekler için. Eğer küçük ırk bir yetişkin köpeğin varsa bu mamayı alabilirsin. Çok küçük ırkların kabızlığa yatkın olduğu biliniyor. Dengeli lif içeriği olan köpek maması köpeğinin kabızlık sorununa çözüm sunuyor. Çok yüksek sindirilebilir proteinler köpeğinin sindirim sistemine destek oluyor. Üriner sistem sağlığını korumaya da yardımcı oluyor. Mama taneleri küçük olduğu için küçük ırk köpekler kolayca yiyebiliyor.

Royal Canin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

Dog Chow Hassas Köpekler için Yetişkin Köpek Maması

Dog Chow Hassas Köpekler için Yetişkin Köpek Maması

Balık seven köpekler için bu mama ideal. Somonlu köpek maması 14 kilo. Hassas köpekler için üretilen mama yüksek kaliteli proteine sahip. Proteinin yanında dengeli tahıl içeriği ile köpeğinin sağlıklı beslenmesini sağlıyor. İçinde E ve C vitamini de var. Köpeğinin tüylerinin sağlığına katkı sağlamak için omega-3, omega-6 ve A vitamini var.

Dog Chow Hassas Köpekler için Yetişkin Köpek Maması

Royal Canin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

Royal Canin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

8 kiloluk mama küçük ırk yetişkin köpekler için. Küçük ırk köpeklerin yüksek enerji ihtiyacını karşılayan mama, ideal kilolarını korumaya da yardımcı oluyor. Özel aroması köpeklerin hoşuna gidiyor ve yemesini sağlıyor. Royal Canin maması ayrıca tüy ve deri sağlığını desteklemeye de yardımcı. 

Royal Canin Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması

Royal Canin Dermacomfort Maxi Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması

Royal Canin Dermacomfort Maxi Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması

Yetişkin köpeklere özel üretilen mama deri ve tüy sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Köpeğinin hassas bir derisi varsa o zaman bu özel mamayı kullanabilirsin. Omega 3 ve 6 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş mama köpeğinin deri sağlığını korumaya yardımcı oluyor. 26-44 kilo arasındaki köpekler için Royal Canin mama uygun.

Royal Canin Dermacomfort Maxi Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın