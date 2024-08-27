Konyalı Saat’ten Müşteri Deneyiminde Türkiye’de Bir İlk!

Konyalı Saat E-Ticaret Direktörü Selçuk Özdemirli, müşteri deneyimini öncelikli hedef olarak belirlediklerini ve bu doğrultuda yeni projeleri hayata geçirme isteklerinin bir sonucu olarak sektöre yenilikçi bir vizyon kazandırdıklarını belirtti. Özdemirli, alışveriş deneyimini ve müşteri tatminini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayarak yeni teknoloji uygulaması hakkında şu bilgileri paylaştı:

Konyalı Saat, perakende saat sektöründe bir ilke imza atarak online alışveriş deneyimini yeni bir boyuta taşıdı. Artık konyalisaat.com.tr adresinden yapılan alışverişlerde, kullanıcılar artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak saatlerin kol üzerindeki görünümünü saniyeler içinde görebilecekler. Bu yenilik sayesinde, saatlerin fiziksel olarak nasıl duracağını görmek ve boyutunu değerlendirmek son derece kolay hale geliyor. Kullanıcılar, saatleri sanal olarak koluna yerleştirerek veya örnek görsel üzerinde inceleyerek, satın almayı düşündükleri ürünün estetik ve fonksiyonel özelliklerini en iyi şekilde değerlendirme imkanı bulacaklar.