Konyalı Saat’ten Müşteri Deneyiminde Türkiye’de Bir İlk!
Konyalı Saat’ten Müşteri Deneyiminde Türkiye’de Bir İlk!
Köklü geçmişi ve yenilikçi projeleriyle perakende saat sektöründe dikkat çeken Konyalı Saat, Türkiye’de saat satış deneyiminde bir ilki gerçekleştirerek önemli bir yeniliğe imza attı.
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Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile konyalisaat.com.tr, ziyaretçilerini kullanıcı dostu bir alışveriş deneyimi ile buluşturuyor.
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"Online alışveriş deneyimini yeni bir boyuta taşıyoruz"
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