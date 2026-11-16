Kömür Gerçekten Ucuz mu? Faturada Görmediğimiz Maliyetler
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Kömür denince akla genellikle bol bulunan, kesintisiz elektrik üretimini destekleyen ve ekonomik bir enerji kaynağı geliyor. Peki kömürle elektrik üretmenin maliyetini hesaplarken yalnızca santralin harcadığı paraya mı bakıyoruz? Madencilikten hava kirliliğine, sağlık sorunlarından ithalat giderlerine kadar uzanan pek çok maliyet, elektrik faturamızda ayrı bir kalem olarak görünmüyor. Gelin, kömürün gerçekten ucuz olup olmadığını ve bu hesabın arka planında neler bulunduğunu birlikte inceleyelim!
Kömürün fiyatı, elektrik üretmenin toplam maliyetini anlatmıyor.
İthal kömür, enerji faturasının arka planındaki giderlerden biri.
Yerli kömürün de kendine özgü maliyetleri var.
Hava kirliliğinin bedelini yalnızca santraller ödemiyor
Sağlık harcamaları da görünmeyen maliyetler arasında.
Eski termik santrallerin bakım ve yenileme giderleri büyüyebiliyor.
Kömürün iklim üzerindeki etkisi de hesaba katılmalı.
Güneş ve rüzgar enerjisi maliyet hesabını değiştiriyor
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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