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Kömür Gerçekten Ucuz mu? Faturada Görmediğimiz Maliyetler

etiket Kömür Gerçekten Ucuz mu? Faturada Görmediğimiz Maliyetler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
16.11.2026 - 18:01
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Kömür denince akla genellikle bol bulunan, kesintisiz elektrik üretimini destekleyen ve ekonomik bir enerji kaynağı geliyor. Peki kömürle elektrik üretmenin maliyetini hesaplarken yalnızca santralin harcadığı paraya mı bakıyoruz? Madencilikten hava kirliliğine, sağlık sorunlarından ithalat giderlerine kadar uzanan pek çok maliyet, elektrik faturamızda ayrı bir kalem olarak görünmüyor. Gelin, kömürün gerçekten ucuz olup olmadığını ve bu hesabın arka planında neler bulunduğunu birlikte inceleyelim!

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Kömürün fiyatı, elektrik üretmenin toplam maliyetini anlatmıyor.

Kömürün fiyatı, elektrik üretmenin toplam maliyetini anlatmıyor.

Kömürlü termik santrallerin maliyetini değerlendirirken yalnızca satın alınan kömürün fiyatına bakmak yeterli değil. Santralin işletilmesi, makinelerin bakımı, taşımacılık, iş gücü ve çevresel yükümlülükler de hesabın bir parçası. Üstelik eski santrallerde arızalar ve düşük verimlilik, aynı miktarda elektrik üretmek için daha fazla kaynak harcanmasına neden olabiliyor. Yani kömürün ucuz olması, ondan üretilen elektriğin de mutlaka ucuz olacağı anlamına gelmiyor.

İthal kömür, enerji faturasının arka planındaki giderlerden biri.

İthal kömür, enerji faturasının arka planındaki giderlerden biri.

Türkiye'de elektrik üretiminde hem yerli hem de ithal kömür kullanılıyor. Ancak yerli kömür kaynaklarının özellikleri, elektrik üretiminde dışarıdan kömür alımını da önemli hale getiriyor. Özellikle ithal kömür fiyatları, döviz kuru ve uluslararası taşımacılık maliyetlerindeki değişimler santrallerin giderlerini etkileyebiliyor. Bu durum, enerji arzının dış piyasalardaki gelişmelere karşı daha hassas hale gelmesine ve ülkenin dış ticaret dengesi üzerinde baskı oluşmasına yol açabiliyor.

Yerli kömürün de kendine özgü maliyetleri var.

Yerli kömürün de kendine özgü maliyetleri var.

Yerli kömür kullanıldığında ithalat giderleri azalabilir ama bu, üretimin masrafsız olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye'de elektrik üretiminde kullanılan linyitin ısıl değeri görece düşük olduğu için aynı miktarda enerji elde etmek amacıyla daha fazla kömür yakmak gerekebiliyor. Madencilik, kömürün taşınması ve santralde işlenmesi de ek maliyet yaratıyor. Dolayısıyla yerli kaynak kullanımı önemli olsa da kömürün kalitesi ve üretim koşulları hesaba katılmadan sağlıklı bir maliyet karşılaştırması yapmak mümkün değil.

Hava kirliliğinin bedelini yalnızca santraller ödemiyor

Hava kirliliğinin bedelini yalnızca santraller ödemiyor

Kömür yakıldığında karbondioksitin yanı sıra, tesisin teknolojisine ve kullanılan kömürün özelliklerine bağlı olarak partikül madde, kükürt dioksit ve azot oksitler gibi kirleticiler de ortaya çıkabiliyor. Bu kirleticilerin azaltılması için filtreleme ve baca gazı arıtma sistemleri gerekiyor. Gerekli önlemler yetersiz kaldığında ise hava kalitesi üzerindeki baskı, santralin çevresindeki yerleşimlerde yaşayan insanları etkileyebiliyor. Böylece kirliliğin ekonomik yükü, yalnızca enerji şirketlerinin değil, toplumun da karşı karşıya kaldığı bir meseleye dönüşüyor.

Sağlık harcamaları da görünmeyen maliyetler arasında.

Sağlık harcamaları da görünmeyen maliyetler arasında.

Hava kirliliği, solunum ve kalp-damar sistemiyle ilgili sağlık sorunları açısından önemli riskler oluşturabiliyor. Kömürlü santrallerin bu tablodaki etkisi; emisyon miktarına, kullanılan arıtma teknolojilerine, hava koşullarına ve yerleşim yerlerine uzaklığına göre değişiyor. Sağlık hizmetlerine yönelik harcamalar, iş gücü kaybı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkiler, elektriğin gerçek toplumsal maliyetini hesaplarken dikkate alınması gereken unsurlar arasında.

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Eski termik santrallerin bakım ve yenileme giderleri büyüyebiliyor.

Eski termik santrallerin bakım ve yenileme giderleri büyüyebiliyor.

Uzun yıllardır çalışan termik santrallerde ekipmanların yenilenmesi ve düzenli bakım yapılması gerekiyor. Yaşlanan tesislerde arızaların artması, üretimin aksamasına ve işletme giderlerinin yükselmesine neden olabiliyor. Verimliliği düşük bir santral, aynı miktarda elektrik üretmek için daha fazla yakıt tüketebiliyor. Bu tesislerin çalışmaya devam edebilmesi için kamu desteğine ihtiyaç duyulması da maliyet hesabında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu.

Kömürün iklim üzerindeki etkisi de hesaba katılmalı.

Kömürün iklim üzerindeki etkisi de hesaba katılmalı.

Kömür, elektrik üretiminde yüksek miktarda karbondioksit salımına yol açabilen fosil yakıtlar arasında yer alıyor. Bu emisyonlar, iklim değişikliğini hızlandıran etkenlerden biri olduğu için enerji politikalarında giderek daha fazla önem taşıyor. İklim değişikliğinin tarım, su kaynakları, altyapı ve aşırı hava olayları üzerindeki etkileri de toplum açısından ekonomik sonuçlar doğurabiliyor. Bu maliyetlerin tamamını tek bir santrale veya elektrik faturasına bağlamak mümkün olmasa da enerji kaynaklarını karşılaştırırken göz ardı etmemek gerekiyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi maliyet hesabını değiştiriyor

Güneş ve rüzgar enerjisi maliyet hesabını değiştiriyor

Güneş ve rüzgar enerjisinde teknolojinin gelişmesi, kurulum maliyetlerinin düşmesi ve üretim kapasitesinin artması bu kaynakları yeni yatırımlar açısından daha cazip hale getiriyor. Bu santrallerde yakıt satın alma ihtiyacı bulunmadığı için işletme maliyetlerinin önemli bir bölümü kömürlü santrallerden farklılaşıyor. Bununla birlikte güneş ve rüzgarın üretimi hava koşullarına bağlı olduğundan depolama, şebeke bağlantıları ve esnek üretim kapasitesi gibi yatırımlar da gerekiyor. Dolayısıyla karşılaştırma yapılırken yalnızca santrallerin üretim maliyetine değil, elektrik sisteminin tamamına bakmak gerekiyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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