Komşuların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Komşularının senin hakkında ne düşündüğünü merak ediyor musun? İşte bu test tam da bunun için!

Komşularınla ilişkilerin, davranışların ve yaşam tarzın hakkında bazı soruları cevapla, sonra da komşularının senin hakkında neler hissettiğini keşfet!

Hadi başlayalım!