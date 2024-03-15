Komşuların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Komşuların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Komşularının senin hakkında ne düşündüğünü merak ediyor musun? İşte bu test tam da bunun için!
Komşularınla ilişkilerin, davranışların ve yaşam tarzın hakkında bazı soruları cevapla, sonra da komşularının senin hakkında neler hissettiğini keşfet!
Hadi başlayalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım; apartman veya mahalle toplantılarına katılıyor musun?
2. Komşularınla ne sıklıkta selamlaşırsın?
3. Gürültü yapma konusunda nasıl bir komşusun?
4. Komşularınla etkileşime geçmeyi sever misin?
5. Ortak alanların temizliğine ne kadar önem verirsin?
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6. Komşularının sorunlarını dinlemeye ne kadar açıksın?
7. Komşularınla hangi sıklıkta sosyal etkinlikler düzenlersin?
8. Son olarak söyle bakalım; evinin dış görünümüne ne kadar özen gösterirsin?
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